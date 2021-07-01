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    У МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців

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    Поки що країни ЄС залишаються закритими для українських туристів&nbsp; - У МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців
    Поки що країни ЄС залишаються закритими для українських туристів 
    Фото з відкритих джерел

    Кожні два тижні ЄС переглядає перелік третіх країн для вільного в'їзду на свою територію

    Міністерство закордонних справ працює над включенням України до список країн, громадянам яких дозволено вільний в'їзд до Євросоюзу. Українська сторона сподівається, що це вдасться зробити вже через два тижні. Про це «Главкому» розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

    За його словами, кожні два тижні ЄС переглядає перелік третіх країн для вільного в'їзду на свою територію. Рекомендації формуються на підставі чотирьох факторів: коефіцієнта повідомлень про нові випадки Covid-19 на 100 тис.населення за 14 днів, кількості тестів за 7 днів, рівня позитивних тестів і природи вірусу, зокрема наявності більш небезпечних штамів.

    Показники в Україні, коли Єврокомісія проводила нинішній перегляд, ще перевищували норму.

    «Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби представництво України при ЄС взаємодіє з європейською стороною для включення України в даний перелік під час його подальшого перегляду», – зазначив Ніколенко.

    Він додав, що рекомендація Єврокомісії не є юридично обов'язковою, і країни-учасниці ЄС самостійно приймають остаточні рішення. Тому МЗС працює з європейськими країнами на двосторонньому рівні для спрощення умов поїздок українців та визнання свідоцтв про вакцинацію та цифрових Covid-сертифікатів.

    «Главкому» стало відомо, що початок видачі українцям міжнародних сертифікатів (паспортів вакцинації) переноситься на 2 липня. Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (на той момент – головний санітарний лікар) обіцяв, що Covid-паспорти запрацюють до 1 липня.
    Напередодні заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер заявив, що Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну.

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    Теги: МЗС ЄС здоров'я Єврокомісія туризм українці карантин щеплення вакцинація мандрівка відпустка коронавірус
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    У МЗС повідомили, коли ЄС відкриє кордони для українців