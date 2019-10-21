Інвестори оцінили судові ризики конкурсу з вуглеводневих ділянок



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В України є репутація серед інвесторів, що можуть бути судові процеси - представник USUBC Михайло Даценко

Іноземні інвестори побоюються брати участь в конкурсі щодо надр в Україні через рішення судів - експерти

У Верховній Раді відбулося засідання круглого столу, де обговорили результати конкурсу з вуглеводневих ділянок, а також перспективи нарощування видобутку газу в Україні.

Про це в понеділок, 21 жовтня, повідомляє РБК-Україна.



У дискусії взяли участь народні депутати, заступники міністрів енергетики і захисту навколишнього середовища і фінансів, представники Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) та Українсько-американської ділової ради (USUBC), а також Асоціація газодобувних компаній України.



Як зазначається, експерти визнали конкурс УРП на дев'ять ділянок на суші конкурентним і прозорим, про що свідчать результати конкурсу і рівень залучених інвесторів.



При цьому представник USUBC Михайло Даценко зазначив, що будь-які судові тяжби навколо результатів конкурсу матимуть негативні наслідки для репутації України і відлякають вже існуючих і потенційних інвесторів.

«Компанії, експерти, представники посольств сказали - це просто чудово, що в Україні нарешті починається нормальний процес, коли всі задоволені результатами і ніхто нічого не заперечує. І тільки ми з'їздили до Вашингтона, і я знову приїхав сюди і дізнався, що був суд. На жаль, в України є репутація серед інвесторів, що можуть бути судові процеси», - прокоментував він питання судового позову компанії Укрнафтобуріння (бенефіціари І.Коломойський, В.Хомутиннік) до Кабміну і Міністерства енергетики.



Фактори ризику, пов'язані з судовими процесами навколо конкурсу УРП, назвав голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин.



«Стабільність, відсутність якихось таких речей ... оскаржень певних угод результатів конкурсів. Відповідно, коли інвестор бачить, що він не може розраховувати на справедливий судовий розгляд або є ризики. Дійсно не завжди можуть розраховувати на об'єктивний судовий розгляд. І саме реформа судової системи, правоохоронної системи в комплексі - це реформи, які потрібні Україні для того, щоб підвищити рівень довіри», - підкреслив нардеп.



Нагадаємо, 3 жовтня Окружний адмінсуд Києва виніс рішення на користь ПрАТ ДК Укрнафтобуріння Ігоря Коломойського, яким скасував результати конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на Зіньківській площі.

Підставою для скасування стало скасування судом положення конкурсних умов, що дозволяє брати участь в конкурсі компаніям, спеціально створеним для проекту, при наявності гарантії материнської компанії.



Як відзначили на круглому столі експерти, в проведених конкурсах УРП на 9 ділянок більшість учасників були саме SPE. Серед переможців конкурсів також значна частина компаній є SPE (Західнадрасервіс - ТОВ ВЕЛЛ КО, Sigma Bleyzer і Aspect Energy - Ukrainian Energy LLC, Vermilion Ukraine Exploration BV, ТОВ ГеоАльянс Партнерство - Geo Alliance Partnership BV, а також ДТЕК в особі Oil & Gas Overseas Trading BV і Нефтегазексплуатація). Ретроспективно у всіх проведених в Україні конкурсах на укладення УРП також в основному брали участь SPE, включаючи такі міжнародні компанії як Shell, Exxon Mobil, Nafta.



Відзначається, що величезна територія України буде заморожена на час судів і недоступна для освоєння з метою видобутку природного газу. Цілі по нарощуванню видобутку газу будуть не досягнуті.