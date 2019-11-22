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    У світі

    Експерти підрахували все золото світу

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    З усього обсягу видобутого в історії людства золота дві третини було витягнуто з-під землі за період з 1950 року - Експерти підрахували все золото світу
    З усього обсягу видобутого в історії людства золота дві третини було витягнуто з-під землі за період з 1950 року

    Щорічно у світі видобувають 2,5-3 тисячі тонн

    Якщо переплавити все золото, коли-небудь здобуте в світі, то вийде куб з ребром завдовжки 21 метр.

    Такі розрахунки оприлюднила Всесвітня рада з золота.

    За інформацією Ради, станом на кінець 2017 року загальна маса видобутого в світі золота склала 190 040 тонн.

    Як уточнили в організації, цей обсяг включає всі історичні золоті артефакти. Щорічно у світі видобувають додатково 2,5-3 тисячі тонн.

    Як підрахували аналітики організації, з усього обсягу видобутого в історії людства золота дві третини було витягнуто з-під землі за період з 1950 року. Майже половина «наземних» запасів золота припадають на ювелірні прикраси (47,7%).

    Решта підземні запаси, на думку фахівців, становлять 54 тисяч тонн. В останні роки золотодобування росло, однак експерти прогнозують, що в прийдешні 8-10 років воно сповільниться.

    Це не перший раз, коли в світі підраховують обсяги всього добутого золота.

    У 2012 році американський інвестор Уоррен Баффетт говорив, якщо переплавити все золото світу в куб, то його ребро матиме довжину 20 метрів.

    корисні копалини
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