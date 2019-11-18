СБУ викрила підприємство в нелегальному видобутку вугілля на 8 млн грн на Донеччині



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Фото: пресцентр СБУ

Встановлено, що за півроку функціонування нелегального бізнесу зловмисники встигли видобути майже 2,5 тис. грн вугілля

Нелегальний видобуток вугілля у промислових масштабах блокувала Служба безпеки України в Донецькій області. Збитки держави становлять понад 8 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Шестеро осіб з Києва, Покровська і тимчасово окупованого Єнакієвого організували протиправний видобуток корисних копалин на території закритої шахти «Гірник». Вибірка вугілля на підпільному підприємстві відбувалася цілодобово у дві зміни без дотримання жодних правил безпеки. Працювало на ньому понад 30 гірників.

Видобуте вугілля ділки легалізували двома способами: використовуючи підроблену документацію одного із вугільних підприємств регіону, а також через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Збували корисні копалини до установ і закладів Дніпропетровської, Запорізької та низки західних областей України.

Встановлено, що за півроку функціонування нелегального бізнесу зловмисники встигли видобути майже 2,5 тис. грн вугілля.

Нелегальний видобуток вугілля у промислових масштабах блокувала Служба безпеки України в Донецькій області. Збитки держави становлять понад 8 млн грн.

Шестеро осіб з Києва, Покровська і тимчасово окупованого Єнакієвого організували протиправний видобуток корисних копалин на території закритої шахти «Гірник». Вибірка вугілля на підпільному підприємстві відбувалася цілодобово у дві зміни без дотримання жодних правил безпеки. Працювало на ньому понад 30 гірників.

Видобуте вугілля ділки легалізували двома способами: використовуючи підроблену документацію одного із вугільних підприємств регіону, а також через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій. Збували корисні копалини до установ і закладів Дніпропетровської, Запорізької та низки західних областей України.

Встановлено, що за півроку функціонування нелегального бізнесу зловмисники встигли видобути майже 2,5 тис. грн вугілля.

За висновками експертів незаконна діяльність могла призвести до екологічної катастрофи: зростала небезпека зсувів грунту та протікання підземних вод. Це несло реальну загрозу життю та здоров`ю місцевих жителів.

Під час семи обшуків, проведених на місці незаконної вибірки, за місцями проживання фігурантів провадження, правоохоронці вилучили шахтне обладнання, транспортні засоби, банківські карти, печатки і штампи підприємств, задіяних у злочинній схемі, а також документи, які доводять незаконні оборудки. У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання шодо повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Викриття нелегального бізнесу проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

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