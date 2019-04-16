Росія не буде виплачувати компенсацію «Укрнафті»



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В Росії вказують, що позов «Укрнафти» не був у юрисдикції міжнародного арбітражу, і тому вони будуть оскаржувати рішення Гаагзького арбітражу

Росія відмовилась визнавати рішення міжнародного арбітражу, що зобов'язав РФ виплатити українській компанії «Укрнафта» компенсацію за втрачене в Криму майно в розмірі $44,4 млн.

Як повідомили в прес-службі Мін'юсту РФ, російська сторона вважає це рішення арбітражу незаконним.

«Російська Федерація не брала участь в розгляді зазначеного позову. Вона не визнає законність винесеного рішення, в першу чергу в зв'язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд даного позову», - повідомили у відомстві.

У Мін'юсті країни-агресора зазначили, що «РФ планує оскаржувати дане рішення і використовувати для цього всі доступні механізми правового захисту, передбачені міжнародним правом і законодавством Швейцарії».

Російська сторона не отримала через офіційні дипломатичні канали рішення за позовом компанії «Укрнафта», винесене 12 квітня міжнародним арбітражем при Постійної палаті Третейського суду в Гаазі.

Нагадаємо, «Укрнафта» повідомила, що «12 квітня 2019 року арбітражний суд виніс рішення стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ «Укрнафта» $ 44,4 млн компенсації за експропріацію майна в анексованій Російською Федерацією Автономній Республіці Крим.

Мова йде про права власності на 16 автозаправних станцій і ряд адміністративних приміщень на території півострова.

Джерело: ТАСС