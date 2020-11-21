Російський «АвтоВАЗ» надурив український уряд. Оприлюднено свіжу статистику продажів авто

Журналісти з’ясували, як російські автомобілі оминають українську митницю

У січні-жовтні поточного року російський «АвтоВАЗ» попри заборону імпорту російських авто в Україну, примудрився продати українцям майже 500 автомобілів Lada. Такі дані містить статистику, яку публікує «Укравтопром» – українська асоціація автовиробників. Якщо ж враховувати саме частку «Лади» на українському автомобільному ринку, то після фактичного ембарго на автомобілі з Росії, яку запровадив уряд з початку 2020 року, позиції бренду з країни-агресора лишилася незмінними. Про це йдеться у матеріалі «Главкома», Війну програно. Україна пустила до себе російські автомобілі.

Журналісти з’ясували: нікуди з українського ринку російські машини не зникли. До того ж постанова Кабміну, яка забороняє імпорт легковиків з Росії, припиняє свою дію вже 1 січня 2021 року.

Якщо імпорт автомобілів країни-агресорки заборонено, виникає логічне питання: як вони опиняються в автосалонах? Відповідь на це питання також можна знайти в статистиці митниці. За даними митників, з 2019 року в Україну з Росії почали імпортувати шасі для легковиків. Хоча ані в 2018-му, ані у 2017-му такого імпорту не було зовсім.

Почали зростати і обсяги імпорту інших комплектуючих. Якщо за весь 2018 рік в Україні розмитнили російських кузовів приблизно на мільйон доларів, то за 10 місяців цього року – вже майже на $4,7 млн.

У цілому у січні-жовтні 2020-го в Україну з Росії завезли кузовів та шасі для легкових автомобілів приблизно на $5,3 млн. Це у 4,5 раза більше, ніж за відповідний період минулого року. А якщо порівнювати з 2018-м, то обсяги імпорту зросли приблизно ввосьмеро.

Тобто фактично «АвтоВАЗ» надурив український уряд та замість готових автомобілів почав постачати їх частинами, комплектуючими, які не потрапили під заборону, – кузовами та шасі. А вже в Україні, як прийнято говорити, до них прикручують колеса та відправляють в автосалони.

Детальніше читайте тут: Війну програно. Україна пустила до себе російські автомобілі