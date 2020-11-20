Україна скоротила експорт товарів до ЄС на 16%

Найбільше товарів за 9 місяців цього року Україна експортувала до Польщі

За січень-вересень 2020 року експорт товарів до країн Євросоюзу скоротився на 16,3%

Україна за січень-вересень 2020 року скоротила експорт товарів до країн Євросоюзу на 16,3% ─ до $13,06 мільярда у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

Зазначається, що імпорт з ЄС скоротився на 10,5% – до $16,44 млрд.

Сальдо зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС за період з січня до вересня було від’ємним і становило $3,38 млрд.

Найбільше товарів за 9 місяців цього року Україна експортувала до Польщі (на $2,33 млрд.; на 8% менше, ніж за січень-вересень 2019 року), Німеччини (на $1,48 млрд; на 17% менше) та Італії (на $1,33 млрд; на 26,7% менше).

Найбільше у січні-вересні 2020 року Україна продала до країн ЄС машин, обладнання та механізмів (на $1,92 млрд; на 9,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), чорних металів (на $1,81 млрд; на 26,6% менше), жирів та олій тваринного або рослинного походження (на $1,34 млрд; на 23,7% більше).

Найбільше товарів за дев’ять місяців 2020 року Україна імпортувала з Німеччини (на $3,88 млрд; на 14,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), Польщі (на $2,87 млрд; на 4,4% менше) та Італії (на $1,4 млрд; на 3,6% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту з ЄС за січень-вересень 2020 року були: машини, обладнання та механізми (на $3,55 млрд; на 11,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), транспортні засоби (на $1,93 млрд; на 22,4% менше), готові харчові продукти (на $1,30 млрд; на 15,3% більше).

Нагадаємо, у 2019 році експорт товарів з України до ЄС становив $20,75 млрд (на 2,9% більше, ніж у 2018 році), імпорт з країн Євросоюзу – $25,01 млрд (на 7,7% більше).

Як повдіомлялося, Україна стала постачальником меду номер один до ЄС.



