Війну програно. Україна пустила до себе російські автомобілі

«АвтоВАЗ» зберіг позиції в Україні, попри заборону імпорту російських автомобілів

Вже майже рік, як Україна закрила кордон для російського автопрому. Згідно з постановою уряду, сталося в січні – лише на шостому році війни Росії проти України. До цього російські виробники легковиків не мали у нас жодних перешкод для роботи.

І якщо вірити статистиці Державної митної служби, з початку 2020-го в Україні дійсно не був розмитнений жоден автомобіль, вироблений в Росії. Виглядає як перемога. Але чи так все насправді?

Щоб відповісти на це питання достатньо подивитися статистику, яку публікує «Укравтопром» – українська асоціація автовиробників. За її даними, в січні-жовтні «АвтоВАЗ» попри заборону імпорту російських авто, примудрився продати українцям майже 500 автомобілів Lada.

Так, це небагато. Більш того, продажі «Лади» в Україні цього року впали приблизно на чверть. Але не варто забувати, що з березня почався карантин. На деякий час автосалони навіть закривалися. Та і на доходах людей пандемія не могла не позначитися. То ж український ринок нових автомобілів почав скорочуватися. І продажі російських машин лише слідували загальній тенденції.

Якщо ж враховувати саме частку «Лади» на українському автомобільному ринку, то після фактичного ембарго на автомобілі з Росії позиції бренду з країни-агресора лишилася незмінними.

Іншими словами, війна з російськими автомобілями програна. Бо нікуди з українського ринку вони не зникли. До того ж постанова Кабміну, яка забороняє імпорт легковиків з Росії, припиняє свою дію вже 1 січня 2021 року.

Як російські автомобілі оминають українську митницю

Володимир Путін оглядає Lada Vesta

Якщо імпорт автомобілів країни-агресорки заборонено, виникає логічне питання: як вони опиняються в автосалонах? Відповідь на це питання також можна знайти в статистиці митниці. За даними митників, з 2019 року в Україну з Росії почали імпортувати шасі для легковиків. Хоча ані в 2018-му, ані у 2017-му такого імпорту не було зовсім.

Почали зростати і обсяги імпорту інших комплектуючих. Якщо за весь 2018 рік в Україні розмитнили російських кузовів приблизно на мільйон доларів, то за 10 місяців цього року – вже майже на $4,7 млн.

У цілому у січні-жовтні 2020-го в Україну з Росії завезли кузовів та шасі для легкових автомобілів приблизно на $5,3 млн. Це у 4,5 раза більше, ніж за відповідний період минулого року. А якщо порівнювати з 2018-м, то обсяги імпорту зросли приблизно ввосьмеро.

Тобто фактично «АвтоВАЗ» надурив український уряд та замість готових автомобілів почав постачати їх частинами, комплектуючими, які не потрапили під заборону, – кузовами та шасі. А вже в Україні, як прийнято говорити, до них прикручують колеса та відправляють в автосалони.

Хто веде бізнес з Росією

Lada Granta на Запорізькому автозаводі, 2020 рік

Наступне логічне питання: хто збирає російські автомобілі в Україні? Адже власних потужностей у «АвтоВАЗа» в нашій країні немає. То ж росіяни мали найти місцевого партнера.

За 10 місяців 2020 року у «виробничих стосунках» з росіянами так ніхто відверто і не зізнався. Хоча майже рік тому «Главком» першим повідомив про те, що в українських автосалонах з’явилися автомобілі «Лада», зібрані на Запорізькому автомобільному заводі, який належить корпорації «Укравто» Таріела Васадзе. Цю інформацію виданню озвучили відразу декілька дилерів марки.

Представники «Укравто» своє партнерство з росіянами не підтверджували, але й не спростовували. І з того часу компанія так і не наважилася відкрито визнати, що розпочала виробництво «Лади». Єдине, на що спромоглася ця компанія, це випустити прес-реліз, який у вересні 2020 року було розміщено на сайті ЗАЗу.

В ньому йдеться про те, що Запорізький автозавод почав збирати автомобілі групи Renault. Але в релізі немає ані слова про «Ладу», яка теж входить до складу цієї французької групи.

Звісно, можна сказати, що новина на сайті ЗАЗа стосується іншої події. А саме початку виробництва в Україні Renault Arkana. Проте у будь-якому випадку це нічого не змінює. Адже, по-перше, «Аркана» – автомобіль, який розроблявся російським офісом Renault. Як написало одне з російських профільних видань, Arkana – це автомобіль «який зачали в Росії для Росії». По-друге, цю модель в Україні збирають теж з комплектуючих, завезених з Росії.

Отже, як бачимо, між митницею та автосалонами російські «Лади» встигають завітати до Запорізького автозаводу, де їх збирають докупи. Але не варто забувати, що є в Україні і інші російські автомобільні марки, які до війни непогано себе почували і теж не хочуть втрачати українського покупця. Мова йде про російську групу ГАЗ, яка більшості відома, як виробник «Газелей».

Власне, український представник ГАЗу – «Мотор Девелопмент Груп» – почав працювати за тією ж схемою, що й ЗАЗ. У липні 2020 року українська компанія оголосила про те, що почала випускати вантажівки під власним брендом – HDC. І, не відміну від запоріжців, «Мотор» не приховував, що збирає вантажівки з машинокомплектів російської «Газелі».

На що сподіваються росіяни

Спеціальна версія Lada 4X4 («Нива») для російської армії

«АвтоВАЗ» не просто залишився в Україні. Він проводить дуже агресивну цінову політику. Якщо поглянути на рейтинг бюджетних автомобілів, то можна побачити: найдешевшу модель – Granta – українцям пропонує саме «Лада». Найдешевший позашляховик – 4Х4 («Нива») – теж у росіяни. З цінами на універсали та сама історія – покупець не знайде нічого дешевшого за Lada Largus.

До речі, після початку збирання в Україні російські автомобілі стали ще більш дешевими.

То ж логічно припустити, що «вазівці» не просто хочуть зберегти свою частку. Вони планують повернутися у «вищу лігу»: до початку війни Росії проти України «Лада» була одним з найпопулярніших автомобільних брендів у нашій країні. Ба більше, «АвтоВАЗ» нерідко очолював список продажів. Наприклад, у 2010 та 2011 роках найчастіше українці купували саме автомобілі «Лада».

Ще одна промовиста деталь: у 2018 році офіційний сайт «Лади» в Україні – lada.ua – було суттєво модернізовано та уніфіковано з російським сайтом цього бренду. Нічим подібним росіяни не займалися навіть у кращі для себе часи.

Але найцікавіше те, що українців почали привчати до думки: Lada = Renault. На українському сайті марки з’явився розділ про бренд, де покупцям пояснюють, що «Лада» – це майже французькі автомобілі. Згадку про «Рено» тулять навіть у заголовки новин, які з французами ніяк не пов’язані.

Власне, після того, як у 2017 році Renault отримала контроль над «АвтоВАЗом», в Україні і почали активно просувати «Ладу». Та й початок виробництва на ЗАЗі Renault Arkana опосередковано свідчить про те, що саме французам належить ідея локалізація збірки у нас російських автомобілів. Хоча в українському офісі компанії, так само, як і в «Укравто», затято уникають питань, пов’язаних з «Ладою».

Не треба також виключати, що згодом ми можемо побачити в Україні російські автомобілі, які сховають за французьким брендом. Наприклад, Lada Vesta у нас буде продаватися як Renault Vesta. Подібні фокуси ми вже бачили, коли всю модельну лінійку румунською Dacia – Logan, Sanderoта Duster – французи перейменували в Україні в Renault. І сьогодні всі три моделі входять до десятки вітчизняних бестселерів.

У 2019 році Кабінет міністрів Володимира Гройсмана прийняв рішення про заборону ввезення в Україну з Росії «окремих транспортних засобів» (Постанова від 05 липня 2019 р. № 605) з 1 січня до 31 грудня 2020 року. До переліку вже заборонених товарів було додано легкові та легкі вантажні автомобілі. Проте в постанові не йшла мова про заборону імпорту комплектуючих і запчастин. Чим і скористалися російські виробники.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»