  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії шестеро людей померли після того, як випили антисептик

    • Розсилка
    Росіяни купили в магазині п'ятилітрову каністру антисептика для обробки рук, який містив спирт, і випили його - У Росії шестеро людей померли після того, як випили антисептик
    Росіяни купили в магазині п'ятилітрову каністру антисептика для обробки рук, який містив спирт, і випили його

    Троє померли відразу, решту ще намагалися госпіталізувати

    В Якутії (Росія) шість жителів Таттінского району померли після того, як випили антисептик для рук. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Республіки, пишуть росЗМІ.

    Зазначається, що троє з них померли відразу, решту ще намагалися госпіталізувати.

    Як розповіли в Росспоживнагляді, всього в районі зареєстрували дев'ять випадків отруєння антисептиком.

    За попередніми даними, 18 листопада громадяни купили в магазині п'ятилітрову каністру антисептика для обробки рук, який містив спирт, і випили його.

    Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про заподіяння смерті з необережності двом і більше особам (ч. 3 ст. 109 КК РФ). Залишок антисептика вилучили з магазину для експертизи.

    До відома, більшість спиртів — небезпечні для життя і здоров'я. Зокрема, метиловий спирт, який використовують для виготовлення антисептиків, є отрутою для людини.

    Він вражає печінку, нирки, легені та очі в прискореному режимі, а пригнічення нервової системи відбувається миттєво.

    Як повідомлялося, у Росії зарізали чоловіка, який попросив одягнути маски у маршрутці.

    Теги: Росія отруєння смерть спирт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies