У Росії шестеро людей померли після того, як випили антисептик

Росіяни купили в магазині п'ятилітрову каністру антисептика для обробки рук, який містив спирт, і випили його

Троє померли відразу, решту ще намагалися госпіталізувати

В Якутії (Росія) шість жителів Таттінского району померли після того, як випили антисептик для рук. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Республіки, пишуть росЗМІ.

Зазначається, що троє з них померли відразу, решту ще намагалися госпіталізувати.

Як розповіли в Росспоживнагляді, всього в районі зареєстрували дев'ять випадків отруєння антисептиком.

За попередніми даними, 18 листопада громадяни купили в магазині п'ятилітрову каністру антисептика для обробки рук, який містив спирт, і випили його.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про заподіяння смерті з необережності двом і більше особам (ч. 3 ст. 109 КК РФ). Залишок антисептика вилучили з магазину для експертизи.

До відома, більшість спиртів — небезпечні для життя і здоров'я. Зокрема, метиловий спирт, який використовують для виготовлення антисептиків, є отрутою для людини.

Він вражає печінку, нирки, легені та очі в прискореному режимі, а пригнічення нервової системи відбувається миттєво.

Як повідомлялося, у Росії зарізали чоловіка, який попросив одягнути маски у маршрутці.