Ще одного російського музиканта внесли до «чорного» списку СБУ

У червні 2017 року з’явися записаний на півострові кліп за участю Фадєєва та артистки Наргіз Закірової

Максим Фадєєв відвідував окупований Крим

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки внесло російського музиканта Максима Фадєєва до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

«11 листопада 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Максима Фадєєва. Відповідним наказом МКІП від 19 листопада №2319 російського музиканта було включено до переліку», – йдеться у повідомленні.

До відома, композитор і музичний продюсер Максим Фадєєв відвідував окупований Росією Крим. Зокрема, у червні 2017 року з’явися записаний на півострові кліп за участю Фадєєва та артистки Наргіз Закірової.

Нагадаємо, 19 листопада російського актора театру і кіно Кирила Гребенщикова українські прикордонники не пустили на територію нашої країни і заборонили йому в’їзд на три роки.

Раніше ще один російський актор потрапив до «чорного» списку СБУ. Павла Трубінера внесли до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Як повідомлялося, 20 жовтня телеведучому «Россия-1», генеральному директору телеканалу «Спас» Борису Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.

Станом на 16 листопада 2020 року у відповідному списку 155 осіб.