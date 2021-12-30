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    Економіка та фінанси

    «ДНР» порахує худобу, птицю та посівні площі селян

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    Окупанти планують взяти на облік індивідуальні селянські господарства на території ОРДЛО - «ДНР» порахує худобу, птицю та посівні площі селян
    Окупанти планують взяти на облік індивідуальні селянські господарства на території ОРДЛО
    фото з відкритих джерел

    Окупанти збиратимуть відомості про майно сільських мешканців

    Із 2022 року у так званій ДНР окупаційною владою буде запроваджено «облік особистих господарств населення». Про це одному з підконтрольних бойовикам ЗМІ повідомила начальниця відділу методології, розробки та супроводу республіканських програм так званого «Мінагропрому ДНР» Катерина Надєїна.

    Для того, щоб зібрати відомості про те, скільки птиці, худоби, посівних площ, городів у населення, здійснюватимуться спеціальні «суцільні» обходи, а інформацію про майно селян вноситимуть до спеціальних «господарських книг».

    Ідея порахувати майно тих, хто мешкає у приватних домогосподарствах, не є новою для окупантів. Раніше так званий «міністр економрозвитку ДНР» Олексій Полов'ян вигадав, як довести, що громадяни ДНР живуть ситим і процвітаючим життям.

    «Нині думаємо на регулярній основі проводити обстеження домогосподарств. Це дуже важливо для розуміння багатьох процесів в економіці», – заявив Половян.

    Раніше повідомлялося, що, за даними української розвідки, Росія нарощує постачання бойової техніки та озброєння в ОРДЛО.

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    Теги: розвідка ОРДЛО аграрії село населення
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    «ДНР» порахує худобу, птицю та посівні площі селян