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    Росія нарощує постачання бойової техніки та озброєння в ОРДЛО – дані розвідки

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    Упродовж грудня росіяни значно збільшили постачання військової техніки в окуповані райони Донбасу - Росія нарощує постачання бойової техніки та озброєння в ОРДЛО – дані розвідки
    Упродовж грудня росіяни значно збільшили постачання військової техніки в окуповані райони Донбасу
    фото: topwar.ru

    Для комплектування посад за окремими спеціальностями до підрозділів так званої Народної міліції направляються кадрові російські військові

    Упродовж грудня командування збройних сил РФ нарощувало бойові можливості угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки на сайті Міноборони.

    Зокрема, окупанти приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до ОРДЛО пальне, бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати. Також для прихованого постачання майна військового призначення окупанти використовували так звані «гуманітарні конвої».

    Зокрема, за даними розвідки, країною-агресоркою значно збільшено поставку до з’єднань і частин окупаційних військ бойових броньованих машин, як нових, так і відновлених або модернізованих на російських ремонтних підприємствах.

    Крім того, для комплектування посад за окремими військовими спеціальностями до підрозділів так званої Народної міліції направляються кадрові російські військовослужбовці та найманці-громадяни РФ. Йдеться, в першу чергу, про розвідників, снайперів, артилеристів, зв’язківців, фахівців радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

    Раніше українська розвідка порахувала російських офіцерів і генералів Росії в ОРДЛО.

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    Теги: розвідка Росія окупанти ОРДЛО боєприпаси озброєння пальне
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    Росія нарощує постачання бойової техніки та озброєння в ОРДЛО – дані розвідки