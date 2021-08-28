Вирощування генно-модифікованої сої в Україні треба врегулювати. Думка експерта

Останнім часом деякі країни змінили вимоги до сої, яку імопртують.

Україні на державному рівні потрібно врегулювати питання вирощування генетично модифікованої сої. Таку думку висловив заступник директора Департаменту фітосанітарної безпеки контролю в сфері насінництва Вадим Чайковський.

Він нагадав, що Україна вже багато років входить до ТОП-10 постачальників сої на світовий ринок. При цьому важливо, що українська продукція, зокрема генно модифікована, має відповідати вимогам якісних показників країн-імпортерів. Особливо треба звертати увагу на те, що останнім часом деякі з них змінюють свої вимоги.

«Нам дійсно потрібно внести ряд суттєвих змін до чинного законодавства – до законів, підзаконних актів. Повинні бути чіткі, прозорі правила гри в цьому сегменті. ГМО мають право на існування, але тільки в тому випадку, якщо все юридично зареєстровано. Вирощування ГМ продукції також може бути, якщо воно пройшло адаптацію, правильно здійснюється, з певними буферними зонами. Важливо, щоб ця продукція також юридично і фактично потім реалізовувалася», – підкреслив експерт.

Також він нагадав, що, у 2021 році зросла кількість нотифікацій, які отримала Україна щодо невідповідності фітосанітарним заходам, зокрема, від КНР.

Нагадаємо, на Херсонщині аграрії опинилися в скрутному становищі. Їм нікуди дівати урожай кавунів, тому вони не знають, що робити з тоннами баштанних.

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