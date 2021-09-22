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    В Ясинуватій вибухнув склад з набоями

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

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    Жителей Ясиноватой насточиво просят не покидать подвалы - В Ясинуватій вибухнув склад з набоями
    Жителей Ясиноватой насточиво просят не покидать подвалы

    Російські пропагандисти знову спробували перекласти відповідальність за злочини бойовиків на українських бійців

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    Тут такая ситуация, что в оккупированной Ясиноватой сдетонировал склад боеприпасов, который расположен в северной части города, в том числе за территорией бывшего военкомата. Да, дебилы расположили склад боеприпасов близко от жилых домов. И сейчас там сепары наблюдают пиротехническое шоу, потому что продолжаются взрывы боеприпасов завезенных из РФ.

    Попытка обвинить в этом украинские спецслужбы абсолютно беспочвенны. Бойцы ССО подтвердили, что в это время все они были на курсах по плетению макраме и поэтому у них алиби. Кто-то ездит смотреть Солсберецкие шпили, а кто-то увлекается макраме. Но местные туземцы пишут разные версии в соцсетях. Например такие:

    «Свои же боеприпасы нас убивают. Только идиоты могли возле училища бк поставить в который укры «чудом» попали… и теперь никак не могут потушить. Храни нас Господь».

    А кремлевчкие СМИ сразу решили, что это ВСУ. И обстреляли конечно школу. Почему не роддом или детский дом пока не понятно. Видимо оскудела фантазия российских пропагандонов. Логичную версию о том, что это местные сепары опять нажрались и устроили что-то в РФ не рассматривают. А зря. Похоже, что все так и было. При этом жителей Ясиноватой насточиво просят не покидать подвалы, а пожарные машины не могут приблизится к месту начавшегося пожара из-за интенсивных разрывов, укрываясь на безопасном растоянии.

    Есть версия, что ситуация может улучшиться, если начать вопить «Путин введи войска». Но это пока лишь в теории. Потому что на практике в Ясиноватой ничего не взрывалось до того, как россияне не оккупировали часть ОРДЛО.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ОРДЛО ВСУ
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    В Ясинуватій вибухнув склад з набоями