В Ясинуватій вибухнув склад з набоями

Російські пропагандисти знову спробували перекласти відповідальність за злочини бойовиків на українських бійців

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Тут такая ситуация, что в оккупированной Ясиноватой сдетонировал склад боеприпасов, который расположен в северной части города, в том числе за территорией бывшего военкомата. Да, дебилы расположили склад боеприпасов близко от жилых домов. И сейчас там сепары наблюдают пиротехническое шоу, потому что продолжаются взрывы боеприпасов завезенных из РФ.

Попытка обвинить в этом украинские спецслужбы абсолютно беспочвенны. Бойцы ССО подтвердили, что в это время все они были на курсах по плетению макраме и поэтому у них алиби. Кто-то ездит смотреть Солсберецкие шпили, а кто-то увлекается макраме. Но местные туземцы пишут разные версии в соцсетях. Например такие:

«Свои же боеприпасы нас убивают. Только идиоты могли возле училища бк поставить в который укры «чудом» попали… и теперь никак не могут потушить. Храни нас Господь».

А кремлевчкие СМИ сразу решили, что это ВСУ. И обстреляли конечно школу. Почему не роддом или детский дом пока не понятно. Видимо оскудела фантазия российских пропагандонов. Логичную версию о том, что это местные сепары опять нажрались и устроили что-то в РФ не рассматривают. А зря. Похоже, что все так и было. При этом жителей Ясиноватой насточиво просят не покидать подвалы, а пожарные машины не могут приблизится к месту начавшегося пожара из-за интенсивных разрывов, укрываясь на безопасном растоянии.

Есть версия, что ситуация может улучшиться, если начать вопить «Путин введи войска». Но это пока лишь в теории. Потому что на практике в Ясиноватой ничего не взрывалось до того, как россияне не оккупировали часть ОРДЛО.

Джерело: блог Борислава Берези

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