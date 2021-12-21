Розвідка порахувала російських офіцерів і генералів Росії в ОРДЛО

Кадрові військові займають командні посади в першому і другому армійських корпусах Росії, які знаходяться в ОРДЛО

За перебування на Донбасі російські військові отримують державні нагороди і підвищення по службі

На тимчасово окупованих Росією територіях постійно перебуває до 800 російських офіцерів і генералів. За це вони отримують нагороди і підвищення по службі. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

За даними Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на постійній основі знаходиться від 600 до 800 російських офіцерів і генералів. Кадрові військові займають командні посади в першому і другому армійських корпусах Росії, які знаходяться в ОРДЛО.

У ГУР уточнили, що за перебування на Донбасі російські військові отримують державні нагороди і підвищення по службі.

Знаходяться на території Донбасу перший і другий армійські корпуси окупаційних військ, які сформовані на базі батальйонно-тактичних груп Збройних сил Росії, додали в ГУР. Там додали, що ці з'єднання зайшли в Україну в серпні і вересні 2014 року.

«Роль і місце цих корпусів чітко визначені в планах застосування ЗС Росії проти нашої держави і передбачають ведення як оборонних, так і наступальних операцій», – підкреслили в Міноборони.

Нагадаємо, розвідка Великобританії повідомила, що Росія може напасти на Україну вже у найближчі дні.

Також Байден дав «вікно в чотири тижні» для запобігання атаки Росії на Україну.

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