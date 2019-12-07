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    Економіка та фінанси

    Розміри платіжок за комунальні послуги можна буде знизити на 30%, – Гочарук

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    Розміри платіжок за комунальні послуги можна буде знизити на 30%, – Гочарук

    Понад 60% в платіжці за комунальні послуги багатоквартирного будинку займає гаряча вода і тепло – прем’єр-міністр

    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про методику, яка дасть змогу знизити вартість комунальних тарифів.

    Про це прем’єр заявив в інтерв’ю «РБК-Україна».

    Уточнюється, що шляхом теплоізоляції розміри платіжок за комунальні послуги можна буде знизити на 30%.

    За словами Гончарука, понад 60% в платіжці за комунальні послуги багатоквартирного будинку займає гаряча вода і тепло.

    «Якщо це основна частина витрат, то щоб оптимізувати цю ситуацію, якщо я хочу знизити платіжку, потрібно починати з цього», – говорить він.

    Прем’єр розповів, що в тарифі існують дві складові – обсяг споживання і вартість тепла.

    «Що правильно зробити? Правильно – спочатку знизити споживання. Яким чином? Дуже просто, знову повертаємося до питання енергоефективності. Найпростіше – це термомодернізація, тобто енергозбереження. Причому ці всі історії з пінопластом, який ліпиться до стіни – це створює більше шкоди», – говорить він.

    За словами голови уряду, якщо термоізоляцію багатоквартирних будинків у країні модернізувати, можна заощаджувати від 25 до 60 відсотків тепла.

    «Це означає, що в цій частині платіжка може знизитися на 30 відсотків, а в окремих випадках навіть удвічі», – підкреслив Гончарук.

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    Нагадаємо, Рада ухвалила законопроєкт про ринок електроенергії.

    ЖКГ вода ринок послуги Олексій Гончарук
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