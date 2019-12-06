Гончарук не бачить підстав для звільнення жодного з міністрів



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Прем’єр не бачить підстав для звільнення жодного з міністрів

Гончарук поставить питання про ефективність у лютому, коли буде проміжний звіт у парламенті

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук не бачить підстав для звільнення жодного з міністрів зі свого Кабінету, бо пройшло ще замало часу для оцінки ефективності.

Про це Гончарук заявив в інтерв'ю «РБК-Україна».

Він зазначив, що поки не хотів би давати публічні оцінки роботі міністерств, бо зокрема вони перебували у різних ситуаціях — хтось «у більш-менш стабільному стані», а когось «колошматить».

«Вперше я поставлю питання про ефективність у лютому, коли у нас буде проміжний звіт у парламенті, ближче до цієї дати ми підійдемо до реальної оцінки ефективності. У таких умовах оцінювати міністрів за три місяці роботи, коли основна її частка це формування команди, і це тільки старт фактично, я би поки не став», — сказав Гончарук.

Він наголосив, що поки не бачить підстав для звільнення жодного з міністрів, бо їхню діяльність треба оцінювати «за адекватний період».

«На мою думку, це (адекватний період — ред.) щонайменше півроку», — уточнив прем’єр.

Нагадаємо, 29 серпня новообрана Верховна Рада сформувала новий Кабмін на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.