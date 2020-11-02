У Голландії почалися випробування водневого тягача Terberg

Водневий тягач працює в компанії зі звичайними дизельними «колегами»

Тягач Terberg з водневим двигуном, призначений для роботи в терміналах, зараз проходить випробування в United Waalhaven Terminals в порту Роттердама (Нідерланди). Проект здійснюється за підтримки Міністерства інфраструктури та водного господарства країни, - повідомляє H2 View.

Тягач, розроблений Terberg Benschop у співпраці з компанією zepp.solutions, працює разом зі звичайними дизельними термінальними тягачами. При цьому за ним здійснюється віддалений моніторинг - для збору даних, необхідних для удосконалення важкого транспорту на водневих паливних елементах.

«Наша кінцева мета - забезпечити відмінну продуктивність екологічно чистого водневого транспорту в важких умовах експлуатації, в поєднанні з оптимальною вартістю», - сказав керуючий директор компанії Terberg Benschop Роб ван Хов.