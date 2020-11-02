Іспанія інвестує в водневу економіку 1,8 млрд євро

Голови Iberdrola і Fertiberia - Ігнасіо Галан і Хав'єр Гонi, в ході підписання договору

Дані кошти будуть інвестовані у виробництво зеленого водню протягом семи років

Іспанські компанії Iberdrola і Fertiberia об'єднали свої зусилля для просування водневої економіки країни, домовившись про інвестиції в розмірі 1,8 млрд євро протягом наступних семи років, - повідомляє H2 View.

В рамках інноваційного партнерства компанії планують в 2021 році ввести в експлуатацію перший завод в Пуертольяно, який стане найбільшим в Європі комплексом з виробництва екологічно чистого водню (загальна потужність 800 МВт) для промислового використання. Зокрема, для виробництва аміаку.

З 2023 по 2027 рік передбачається розробити і побудувати ще три заводи з виробництва зеленого водню, сукупна продуктивність яких буде в 40 разів більше, ніж у першого підприємства.

«Цей грандіозний проект може перетворити Іспанію в першу країну в світі, яка на 100% буде отримувати аміак завдяки екологічно чистих джерел енергії», - сказав глава Iberdrola Ігнасіо Галан.