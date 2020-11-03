У Канаді створено консорціум з просування водневої авіації

Консорціум включає в себе більше двадцяти різних організацій

У Ванкувері з ініціативи компанії Canadian Air Mobility і Національної дослідницької ради Канади (NRC) створений консорціум CAAM (Advanced Air Mobility Consortium - «Просунута повітряна мобільність»). Його мета - оптимізація досліджень, розробок і комерційних операцій в секторі інноваційних літаків, - повідомляє H2 View.

Сектор Advanced Air Mobility передбачає використання в авіації електричних або водневих паливних елементів з нульовим рівнем викидів, а також літаків з вертикальним зльотом для забезпечення транспортних, аварійних і логістичних послуг для міських і сільських населених пунктів.

Серед переваг інноваційних літаків - велика маневреність, менша потреба в наземної інфраструктури, менший шум, більш короткий час у дорозі.

До консорціуму CAAM, крім його ініціаторів, входить більше 20 учасників. Це державні і комерційні структури, транспортні компанії, дослідницькі організації, провідні представники аерокосмічної галузі Канади.

Зокрема, це Технологічний інститут Британської Колумбії, Університет Британської Колумбії, компанії TransLink, Helijet International, Bell Textron, Iskwew Air.

«Ми готові продемонструвати економічну життєздатність, екологічні переваги і фактори соціальної інтеграції нової технології, які зроблять Канаду світовим лідером в області Advanced Air Mobility», - сказав засновник Canadian Air Mobility і виконавчий директор CAAM Дж. Р. Хаммонд.