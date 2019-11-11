Ryanair оголосив «рятувальну» акцію для пасажирів на рейси, що скасувала МАУ



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Квитки вже надійшли в продаж, але скористатися пропозицією можна буде тільки до 00:00 четверга 14 листопада

Лоукостер оголосив розпродаж квитків за ціною від 9,99 євро на рейси за маршрутом Київ-Краків

Лоукостер Ryanair оголосив розпродаж квитків за ціною від 9,99 євро на рейси за маршрутом Київ-Краків в зв'язку зі скасуванням перельотів у цьому напрямку авіакомпанією МАУ.

Про це повідомляє ЦТС, з посиланням на інформацію ірландського лоукостера.

Як сказано в заяві перевізника, Ryanair запускає «рятувальні» тарифи на своєму маршруті Київ-Краків, що діятиме 5 разів на тиждень, аби перевезти клієнтів, «які постраждали від скасування МАУ свого київського маршруту з січня 2020 року».

Відзначається, що квитки за ціною від 9,99 євро вже надійшли в продаж, але скористатися пропозицією можна буде тільки до 00:00 четверга 14 листопада.

Нагадаємо, 7 листопада МАУ заявила, що в зв’язку з нерентабельністю, з січня наступного року МАУ припиняє виконувати регулярні рейси між Києвом і Краковом