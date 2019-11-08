В аеропорту «Львів» скасовані та затримані ряд рейсів



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Аеропорт «Львів»

Зокрема, рейси Неаполь-Львів-Венеція і Венеція-Львів-Мілан зсуваються на вісім годин

У міжнародному аеропорту «Львів» 8 листопада скасовані та затримані ряд рейсів.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту у соцмережі Facebook.

Зокрема, рейси Неаполь-Львів-Венеція і Венеція-Львів-Мілан зсуваються на вісім годин.

Рейс SQP7132 Шарм-Ель-Шейх-Львів затримується з вильотом до 21:00 (по плану 14:05)

Рейс SQP142 Львів-Бориспіль затримується з вильотом до 00:40 9 листопада (по плану 19:10). Причина затримки технічна.

«Рейс LOT757 Варшава-Львів та рейс LOT758 Львів-Варшава було скасовано по метеоумовах Львова», - повідомили в аеропорту.

Рейси авіакомпанії Ernest 278 Львів-Неаполь, Ernest 277 Неаполь-Львів, Ernest 298 Львів-Венеція, ErnesT 297 Венеція-Львів скасовано.

«Рейс авіакомпанії Ernest ERN223 Мілан-Львів затримується у Мілані до 01:40 9 листопада. Орієнтовне прибуття у Львів 03:20 9 листопада (по плану 08:40 8 листопада). Зі Львова вилітатиме рейсом ERN224 на Мілан о 04:00 9 листопада (замість 20:40 8 листопада)», - зазначили в аеропорту.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури розглядає можливість передачі в концесію міжнародного аеропорту «Львів».