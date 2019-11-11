У США перенесли відновлення польотів на літаках Boeing 737 MAX



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Літаки Boeing 737 MAX проходять перевірку після авіакатастроф і зможуть здійснювати польоти не раніше 2020 року

Після того, як літак пройде сертифікацію, будуть проведені демонстраційні польоти

Компанія American Airlines перенесла відновлення польотів Boeing 737 MAX до 5 березня 2020 року. Воно було заплановано на 16 січня.

Про це йдеться на сайті компанії.

Зазначається, що представники компанії постійно комунікують з Федеральним управлінням цивільної авіації та Міністерством транспорту США, а також компанією Boeing.

Після того, як літак пройде сертифікацію, будуть проведені демонстраційні польоти.

Нагадаємо, газета The Wall Street Journal писала про те, що великі американські авіакомпанії мають намір провести такі польоти, щоб довести пасажирам безпеку Boeing 737 MAX.

Раніше повідомлялось, що літаки Boeing 737 MAX після авіакатастроф зможуть здійснювати польоти не раніше 2020 року.

У середині березня 2019 року через катастрофу «Боїнга 737 MAX 8» авіакомпанії Ethiopian Airlines під Адіс-Абебою загинули 157 осіб.

У жовтні 2018 року сталася аварія пасажирського літака аналогічної моделі в Індонезії. Жертвами тієї катастрофи стали 189 осіб. Влада Ефіопії заявила, що за результатами розшифровки чорних ящиків, між цими двома авіакатастрофами виявлені подібності.

До слова, наприкінці жовтня цього року у компанії Boeing зізналися, що їхні літаки мають тріщини у корпусі.

У Boeing сподіваються, що літаки моделі 737 MAX повернуться в експлуатацію ще цього року.