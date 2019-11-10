При посадці рейсу Запоріжжя-Шарм-ель-Шейх загорівся літак



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Фото: reporter-ua.com

Всі пасажири і члени екіпажу були евакуйовані, потерпілих немає

В аеропорту єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх загорілося шасі літака української авіакомпанії SkyUp, що здійснював рейс із Запоріжжя.

Про це повідомило міністерство цивільної авіації Єгипту на своїй сторінці в Facebook.

Після приземлення борту стався витік мастила з гідравлічної системи, в результаті чого загорілася одна з шин шасі.

Зазначається, що рятувальна служба аеропорту швидко впоралася з пожежею, чим запобігла поширенню вогню на інші частини літака.

Зазначається, що всі пасажири і члени екіпажу були евакуйовані, потерпілих немає.

Судячи з інформації на сайті компанії SkyUp, чартерний рейс PQ7153 вилетів із Запоріжжя 9 листопада вночі - о 00:40 і приземлився в 4:34. Інформації про інцидент на сайті поки немає.

Як повідомляє запорізьке видання reporter-ua.com з посиланням на одного з пасажирів літака, посадка пройшла м'яко, але з лівого боку було чути гул. Після чого в ілюмінаторі з'явився дим і заграва від вогню. Служби аеропорту оперативно ліквідували загорання, пасажири вийшли з літака.