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    Економіка та фінанси

    РЖД просить послабити антиукраїнські санкції – ЗМІ

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    Обсяг виробництва двигунів в РФ не задовольняє внутрішні потреби - РЖД просить послабити антиукраїнські санкції – ЗМІ
    Обсяг виробництва двигунів в РФ не задовольняє внутрішні потреби

    РЖД лобіює постачання українських двигунів до РФ

    ВАТ «Російська залізниця» просить уряд РФ скасувати заборону на ввезення двигунів і генераторів з України для будівництва та ремонту локомотивів. Про це йдеться в листі РЖД на адресу міністерства промисловості і торгівлі РФ. Про це пише ЦТС.

    Як наголошується в листі, постановою уряду РФ від 29 грудня 2018 року в Росії заборонено ввезення українських електричних двигунів і генераторів, електрогенераторних установок і обертових електричних перетворювачів для локомотивів.

    У РЖД вказують, що в РФ виробляються аналоги зазначеної продукції, однак обсяги виробництва не забезпечують необхідного рівня виробництво тепловозів для реалізації інвестиційної програми придбання тягового рухомого складу на період 2019-2025 років.

    «З огляду на, що дана номенклатура використовується при виробництві та ремонті локомотивів, прошу ... розглянути питання підтримки вітчизняних виробників вищевказаної продукції в частині розвитку виробництва в рамках імпортозаміщення, а на період реалізації проекту з клопотанням щодо скасування заходів, що забороняють ввезення в РФ тягових електродвигунів і генераторів з підприємств України», - сказано в документі.

    В Україні тягові електродвигуни для локомотивів виробляють харківський «Електротяжмаш» і «Смілянський електромеханічний завод».

    У грудні 2018 року Росія заборонила ввезення ряду промислових і сільськогосподарських товарів з України.

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