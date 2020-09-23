Саакашвілі визнав: на митниці беззаконня



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За словами Саакашвілі, «нові процедури не несуть ніякого сенсу, митниця не отримає ніякої нової потрібної інформації»

Ситуація критична через те, що бізнесу на митниці тепер потрібно подавати дві декларації, замість однієї, - голова виконавчого комітету Нацради реформ

Голова виконавчого комітету Нацради реформ України Михайло Саакашвілі вирішив звернутися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у зв'язку з кричущим беззаконням на митниці. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Саакашвілі вважає, що «ситуація ускладнюється з кожним днем і стає критичною» через те, що бізнесу на митниці тепер потрібно подавати дві декларації, замість однієї.

«Згідно з наказом Мінфіну №305, починаючи з 22 вересня 2020 року митниця прийняла рішення про необхідність подачі бізнесом двох митних декларацій замість однієї. Раніше для оформлення на кордоні, наприклад в порту, бізнес подавав тільки одну митну декларацію ІМ40АА. Це значно спрощувало життя бізнесу і заощаджувало йому час. Однак тепер спочатку подається попередня декларація ІМ40ЕЕ, а потім митна декларація ІМ40ДЕ! Митниця має право оформляти кожну декларацію протягом 4 годин. Тобто, раніше бізнес повинен був чекати 4 години, а тепер - 8!», – пояснив представник Нацради реформ.

За словами Саакашвілі, «нові процедури не несуть ніякого сенсу, митниця не отримає ніякої нової потрібної інформації».

«Подібне рішення не принесе користі, але гарантовано створить нові корупційні годівниці для «прискорення» процесів. Це при всьому тому, що оформлення в розвинених митних системах займає лічені хвилини ...», – стверджує керівник виконавчого комітету Нацради реформ.

Також Саакашвілі написав, що в останні місяці імпортерів змушують платити податки згідно індикатива встановленого митниками, а не відповідно до контрактної ціни товарів, як це має бути за законом, «що веде до поборів і відкритої, всеосяжної корупції».

«Повернення на митницю корупційних схем і кадрів часів Януковича при цілковитому потуранні міністра фінансів Марченка неминуче приведуть як до геноциду чесного бізнесу, так і повного підриву довіри до чинної влади і президента Зеленського особисто», – заявив Саакашвілі.

Він нагадав, що свого часу ввів на Одеській митниці можливість митного оформлення в порту і «таке рішення було справжнім проривом».

«У червні цього року ми запропонували комплексну митну реформу, яка дозволить подолати контрабанду, модернізувати митницю без витрат державного бюджету і прискорити оформлення для чесних підприємців до 15 хвилин. Але тепер, на жаль, навіть саме по собі скасування рішень Міністра фінансів для української митниці буде прогресом і модернізацією...», – обурюється Саакашвілі.

Як повідомлялося наприкінці серпня, Одеську митницю очолив люстрований чиновник.

Голова Одеської митниці Пудрик закликав Саакашвілі до діалогу.