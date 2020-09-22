Буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень (фото, відео)
Правоохоронці вилучили каміння, вироби з нього та автомобіль буковинця
Прикордонники Чернівецького загону, працівники митниці та співробітники СБУ на кордоні з Румунією виявили та вилучили понад 500 виробів з бурштину та велику кількість необробленого каміння.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
Так, 21 вересня в пункті пропуску «Порубне» під час спільного огляду мікроавтобуса марки Mercedes було виявлено необроблене каміння жовто-коричневого кольору вагою 20,3 кг. Крім того, 35-річний буковинець намагався приховано провезти 505 виробів з бурштину загальною вагою 6,4 кг.
Каміння та вироби були приховані у порожнині передньої панелі салону автомобіля, в шахті подачі повітря та в ніші для акумуляторної батареї.
Знайдений крам вилучено та оцінено в понад 538 тисяч гривень. Також вилучено автомобіль, який було оцінено у 600 тисяч гривень.