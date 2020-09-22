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    Події в Україні

    Буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень (фото, відео)

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    Виявлено понад 20 кг необробленого каміння - Буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень (фото, відео)
    Виявлено понад 20 кг необробленого каміння
    Фото: Держприкордонслужба

    Правоохоронці вилучили каміння, вироби з нього та автомобіль буковинця

    Прикордонники Чернівецького загону, працівники митниці та співробітники СБУ на кордоні з Румунією виявили та вилучили понад 500 виробів з бурштину та велику кількість необробленого каміння.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Так, 21 вересня в пункті пропуску «Порубне» під час спільного огляду мікроавтобуса марки Mercedes було виявлено необроблене каміння жовто-коричневого кольору вагою 20,3 кг. Крім того, 35-річний буковинець намагався приховано провезти 505 виробів з бурштину загальною вагою 6,4 кг.

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    Буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень (фото, відео)
    Буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень (фото, відео)
    Буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень (фото, відео)
    Буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень (фото, відео)

    Каміння та вироби були приховані у порожнині передньої панелі салону автомобіля, в шахті подачі повітря та в ніші для акумуляторної батареї.

    Знайдений крам вилучено та оцінено в понад 538 тисяч гривень. Також вилучено автомобіль, який було оцінено у 600 тисяч гривень.

    митниця Держприкордонслужба бурштин Чернівецька область
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