Буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень (фото, відео)



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Виявлено понад 20 кг необробленого каміння Фото: Держприкордонслужба

Правоохоронці вилучили каміння, вироби з нього та автомобіль буковинця

Прикордонники Чернівецького загону, працівники митниці та співробітники СБУ на кордоні з Румунією виявили та вилучили понад 500 виробів з бурштину та велику кількість необробленого каміння.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Так, 21 вересня в пункті пропуску «Порубне» під час спільного огляду мікроавтобуса марки Mercedes було виявлено необроблене каміння жовто-коричневого кольору вагою 20,3 кг. Крім того, 35-річний буковинець намагався приховано провезти 505 виробів з бурштину загальною вагою 6,4 кг.

Каміння та вироби були приховані у порожнині передньої панелі салону автомобіля, в шахті подачі повітря та в ніші для акумуляторної батареї.

Знайдений крам вилучено та оцінено в понад 538 тисяч гривень. Також вилучено автомобіль, який було оцінено у 600 тисяч гривень.