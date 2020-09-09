Уряд затвердив план пріоритетних дій до кінця року



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9 вересня відбулося засідання уряду

Згодом громадяни зможуть ознайомитися із цим планом, бо він буде відкритий

Кабінет міністрів затвердив плат пріоритетних дій на цей рік. Проєкт постанови «Про затвердження плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік» Кабінет міністрів прийняв під час засідання 9 вересня.

Згідно з тексом документу, він передбачає розробки міністерствами у двотижневий строк деталізованих заходів для виконання завдань, а також погодження протягом 10 днів проєктів актів для виконання плану дій.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, мова йде про 690 пунктів, кожен з яких має обґрунтування, відповідальних виконавців, строки виконання та очікувані результати.

«Це той документ, яким будуть керуватися міністерства у своїй щоденній діяльності», - пояснив Шмигаль.

Серед найважливіших пунктів, зазначених у програмі діяльності уряду, Шмигаль назвав роботу з Європейським Союзом над впровадженням промислового безвізу, оновленням угоди про асоціацію, а також подання більше 30 урядових євроінтеграційних законопроєктів.

Серед інших пріоритетних напрямків - підтримка українського експорту через відновлення Експортно-кредитного агентства, створення Фонду розвитку сільських територій, запровадження амністії капіталу, завершення ліквідації Державної фіскальної служби.

Шмигаль також назвав серед пріоритетів уряду комплексну реформу митниці, створення відкритої бази вартості товарів.

Прем'єр-міністр також заявив про намір остаточної ліквідації ДАБІ, запровадження продажу дозволів на користування надрами виключно на відкритих онлайн-торгах.

Шмигаль додав, що секретаріат Кабміну проводитиме детальний моніторинг виконання цього плану.

Глава уряду зазначив що згодом громадяни зможуть ознайомитися із цим планом, бо він буде відкритий.