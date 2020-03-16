Ціни на нафту продовжують падати через коронавірус



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На ринку зберігаються побоювання про падіння попиту через пандемію коронавірусу, в той же час загроза профіциту сировини збільшилася після того, як Саудівська Аравія наростила обсяги виробництва

За підсумками минулого тижня нафта марки Brent втратила 25%, а WTI – 23%

Ціна на нафту продовжила падати в понеділок, 16 березня, незважаючи на зусилля світових центральних банків та урядів щодо боротьби з наслідками спалаху коронавірусу COVID-19. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Зазначається, що вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $32,68 за барель, що на $1,17 (3,46%) нижче ціни на закритті попередньої сесії. У п'ятницю їх ціна зросла на $0,63 (1,90%), становивши під час закриття $33,85 за барель.

«Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на $0,67 (2,11%) – до $31,06 за барель. За підсумками попередньої сесії їх ціна зросла на $0,23 (на 0,73%), завершивши день на рівні $31,73 за барель», - йдеться у повідомленні.

За даними Dow Jones Market Data, обидва сорти знизилися за підсумками минулого тижня - Brent втратила 25%, WTI – 23%. Це максимальне тижневе зниження у відсотковому вираженні з грудня 2008 року,

Напередодні Федеральна резервна система США (ФРС) оголосила про широкомасштабні екстрені кроки, спрямовані на стабілізацію американської економіки. Американський центробанк знизив діапазон ключової ставки до 0,00–0,25% і повідомив про намір збільшити баланс як мінімум на $700 мільярдів протягом найближчих тижнів.

«Ринки намагаються усвідомити, що відбувається. Вони намагаються досягти точки зору в умовах високої невизначеності. Саме тому ви бачите багато-багато волатильності, – сказав Джером Пауелл, голова ради керуючих ФРС. – Я думаю, що зараз існують великі ризики для фінансової стабільності».

Тим часом центральний банк Нової Зеландії 16 березня знизив ставки на 75 базисних пунктів.

Банк Японії, як повідомляється, також має намір оголосити більш м'яку фінансову політику наприкінці цього тижня. Однак ці новини надали слабку підтримку більш ризиковим активам, оскільки азіатські акції та нафта знову торгувалися в червоній зоні.

Ціни на нафту опинилися під сильним тиском як з боку попиту, так і зі сторони пропозиції. На ринку зберігаються побоювання про падіння попиту через пандемію коронавірусу, в той же час загроза профіциту сировини збільшилася після того, як Саудівська Аравія наростила обсяги виробництва та знизила ціни, щоб збільшити продаж в Азії та Європі.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні $31,86 за барель.

На відкритті Brent торгувалася по $35,85 за барель, що на $2 вище, ніж на час закриття торгів ($33,85).