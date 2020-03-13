Нафта подорожчала на 2% після різкого падіння



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Тижневе падіння може становити 25%, що є найбільшим зниженням з грудня 2008 року

Нафта марки Brent станом на 8:50 за Києвом виросла на 75 центів – до $33,97 за барель

Нафта 13 березня подорожчала на 2% – інвестори очікують підвищення попиту та зростання видобутку. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, після 7% падіння у четвер, 12 березня, нафта марки Brent станом на 8:50 за Києвом виросла на 75 центів – до $33,97 за барель.

Підкреслюється, що тижневе падіння може становити 25%, що є найбільшим зниженням з грудня 2008 року, коли ця марка подешевшала майже на 26%.

Водночас нафта марки WTI подорожчала на 77 центів, або на 2,35%, до $32,24 за барель. На цьому тижні падіння індексу WTI може становити 22%, що також є найбільшим зниженням з моменту фінансової кризи.

«Потік нафти з низькими цінами з Саудівської Аравії, найбільшого в світі експортера, та Об'єднаних Арабських Еміратів, посилює тиск на ціни після провалу з угодою про підтримку цін з Росією минулого тижня», - пише видання.

Росія, другий за величиною світовий виробник, схоже, не бажає повернутися до своєї угоди з Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Виробники нафти зустрілися з міністром енергетики Росії Олександром Новаком у четвер, але не обговорювали повернення до угоди, при цьому глава «Газпром Нефти» заявив про плани збільшити випуск у квітні.

Нагадуємо, вчора, 12 березня, після різкого падіння нафта подорожчала на 2%.

Як повідомлялося, світовий ринок нафти на початку тижня пережив «чорний понеділок» - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Так, падіння цін на нафту сталося після заяви Саудівської Аравії про плани значно наростити видобуток нафти і запропонувати клієнтам значну знижку. Відповідне рішення Саудівська Аравія ухвалила після провалу переговорів ОПЕК з іншими видобувними країнами, перш за все з Росією.

До відома, РФ заборонила експорт нафти до України.

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