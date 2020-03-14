В Європі почали відмовлятися від російської нафти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З наближенням кінця березня споживачі прагнутимуть мінімізувати обсяги Urals, оскільки можуть отримати саудівські барелі на багато дешевше

У Росії почалися проблеми з реалізацією нафти в Європі

У нафтотрейдерів у Європі почали виникати складнощі з продажем російської нафти Urals, повідомляють РосЗМІ.

Проблеми виникли після анонсу Саудівської Аравії своїх планів про різке збільшення видобутку і потроєння обсягів поставок до ЄС та пропозиції клієнтам нафти по $25 за барель – зі знижкою у $10 доларів до ціни Brent.

Перший залп «цінової війни» двох найбільших експортерів нафти пролунав у неділю, 8 березня, коли державна видобувна компанія королівства Saudi Aramcо оголосила про різке зниження відвантажувальних цін на всіх ринках. Максимальний дисконт Ер-Ріяд надав європейським покупцям, традиційно орієнтованим на Росію.

Уже в понеділок, 9 березня, Vitol, найбільший незалежний нафтотрейдер у світі, та Trafigura Group, яка посідає друге місце за обсягом поставок, не знайшли покупців на Urals, пише Bloomberg.

На середу, 11 березня, як повідомляє Reuters, у системі Platts заявок на купівлю російської нафти не було. Stasco, Vitol і Trafigura пропонували її зі знижкою у $3-3,1 до Brent. Це на $7 (тобто 20%) дорожче саудівських барелів.

На думку експертів, з наближенням кінця березня споживачі прагнутимуть мінімізувати обсяги Urals, оскільки можуть отримати саудівські барелі на багато дешевше.

Саудівська Аравія веде переговори з великими європейськими покупцями Urals, пропонуючи їм перейти на їхню нафту. За даними Bloomberg, Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol і Cepsa отримали пропозицію наростити закупівлі на 25-200%.

У квітні Saudi Aramco планує збільшити видобуток з 9,7 до 10-11 млн барелів на добу, а згодом довести потужності до 13 млн. Левова частка нафтової лавини буде кинута на європейський ринок, де традиційно «господарювала» Росія.

Активність саудитів також підірвала світовий ринок танкерних перевезень. Вартість оренди суден класу VLCC, здатних нести на борту до 2 млн барелів сирої нафти, зросла у 6-10 разів, відзначає The Wall Street Journal: минулої п’ятниці, 6 березня, це було $ 33 тисячі в день, а тепер $200-330 тисяч в залежності від напрямку.

6 березня, на переговорах з ОПЕК у Відні, Росія відмовилася від пропозиції Саудівської Аравії разом знизити видобуток на 1,5 млн барелів на добу, щоб компенсувати спад попиту через епідемію коронавірусу.

Саудівська Аравія агресивно відреагувала на крах свого альянсу ОПЕК + з Росією, заявивши про збільшення видобутку нафти наступного місяця, довівши обсяг понад 10 мільйонів барелів на день.

Вже 7 березня Саудівська Аравія ввела масові знижки до своїх офіційних продажних цін на нафту. Зокрема, вони складуть $6 за барель для Азії, $7 – для США і $8 – для Європи, де саудівська нафта конкурує з російським сортом Urals.

У зв’язку з цим, королівство почало видобуток нафти з двох гігантських родовищ Khafji і Wafrа, законсервованих у 2014-15 роках і уточнила, що підвищить граничні виробничі потужності з видобутку нафти на 1 млн барелів на добу – до 13 млн б/д.

Нагадаємо, нафта 13 березня подорожчала на 2% – інвестори очікують підвищення попиту та зростання видобутку.

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