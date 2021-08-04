Газовий шантаж. Росія продовжує обмежувати поставки палива в Європу

Країна агресор провокує ріст цін і домагається скорішого запуску «Північного потоку-2»

Російський «Газпром» фактично зупинив закачування газу в підземні сховища Європи. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Згідно з даними порталу Gas Infrastructure Europe, за газову добу 2 серпня різниця між операціями закачування і відбору з потужностей зберігання, які використовує компанія, склала негативні значення.

Відзначається, що закачування газу було припинено в сховища Бергермеєру в Нідерландах і Редену в Німеччині, при цьому з підземних сховищ Хайдаху в Австрії почали забирати паливо. У той же час сховища Катаріні і Ємгумі в ФРН продовжили наповнювати.

Раніше повідомлялося, що «Газпром» вже знизив закачування газу в найбільші сховища Європи.

Нагадаємо, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік-2».

Також польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.

21 липня Німеччина і США оголосили про досягнення угоди по «Північному потоку-2». Відповідно до домовленості сторін, в разі спроб Росії «використовувати енергію в якості зброї або здійснити подальші агресивні дії проти України» Німеччина зобов'язується вжити заходів для обмеження експортних можливостей Росії. Крім того, Берлін повинен сприяти продовженню на 10 років угоди про транзит газу між Україною і Росією.

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