  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Мінфін продав на аукціоні облігацій на майже 2 млрд грн

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Строк обігу запропонованих державних облігацій в гривні &ndash; шість місяців, один рік, 1,5 року, два роки, три роки та п&rsquo;ять років - Мінфін продав на аукціоні облігацій на майже 2 млрд грн
    Строк обігу запропонованих державних облігацій в гривні – шість місяців, один рік, 1,5 року, два роки, три роки та п’ять років
    Фото: ukrinform

    Інвесторам запропонували п’ять випусків цінних паперів

    Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 серпня залучило до держбюджету 1,89 млрд грн. Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.

    Всього інвесторам запропонували п’ять випусків цінних паперів у гривні з терміном обігу в один рік, 1,5 року, два роки, три роки і п’ять років.

    За однорічним паперів середньозважена ставка склала 11,15%, за паперами з терміном обігу в 1,5 року – 11,30%, за дворічними паперами – 12,09%. Прибутковість трирічних паперів склала 12,3%, а п’ятирічних – 12,59%.

    До слова, збитки компаній Мінфіну перетнули позначку у сім мільярдів. Найбільше грошей втрачає «Укренерго».

    Нагадаємо, МВФ затвердив виділення Україні $2,7 млрд.

    Згодом Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ.

    Читайте також інтерв’ю:
    Теги: Мінфін економіка гроші Україна фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мінфін продав на аукціоні облігацій на майже 2 млрд грн