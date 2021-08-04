Мінфін продав на аукціоні облігацій на майже 2 млрд грн

Строк обігу запропонованих державних облігацій в гривні – шість місяців, один рік, 1,5 року, два роки, три роки та п’ять років

Інвесторам запропонували п’ять випусків цінних паперів

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 серпня залучило до держбюджету 1,89 млрд грн. Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.

Всього інвесторам запропонували п’ять випусків цінних паперів у гривні з терміном обігу в один рік, 1,5 року, два роки, три роки і п’ять років.

За однорічним паперів середньозважена ставка склала 11,15%, за паперами з терміном обігу в 1,5 року – 11,30%, за дворічними паперами – 12,09%. Прибутковість трирічних паперів склала 12,3%, а п’ятирічних – 12,59%.

До слова, збитки компаній Мінфіну перетнули позначку у сім мільярдів. Найбільше грошей втрачає «Укренерго».

Нагадаємо, МВФ затвердив виділення Україні $2,7 млрд.

Згодом Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ.