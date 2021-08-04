Мінфін продав на аукціоні облігацій на майже 2 млрд грн
Інвесторам запропонували п’ять випусків цінних паперів
Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 серпня залучило до держбюджету 1,89 млрд грн. Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.
Всього інвесторам запропонували п’ять випусків цінних паперів у гривні з терміном обігу в один рік, 1,5 року, два роки, три роки і п’ять років.
За однорічним паперів середньозважена ставка склала 11,15%, за паперами з терміном обігу в 1,5 року – 11,30%, за дворічними паперами – 12,09%. Прибутковість трирічних паперів склала 12,3%, а п’ятирічних – 12,59%.
До слова, збитки компаній Мінфіну перетнули позначку у сім мільярдів. Найбільше грошей втрачає «Укренерго».
Нагадаємо, МВФ затвердив виділення Україні $2,7 млрд.
Згодом Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ.