Біля Харкова згоріла вантажівка з зерном, водій загинув (фото)

Автомобіль перекинувся під час вивантаження зерна

На Харківщині через загоряння вантажівки із зерном загинув водій.

Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, сьогодні на території зернотоку сільськогосподарського підприємства в смт. Кегичівка Харківської області, загорівся автомобіль «ГАЗ».

«Під час вивантаження зерна сталось перекидання вантажного автомобілю з зерном на бік, внаслідок чого сталося пошкодження газового обладнання з подальшим займанням», – ідеться в повідомленні.

У пожежі загинув водій транспортного засобу.

У ДСНС зазначають, що на момент прибуття вогнеборців горіла кабіна вантажівки на площі 15 кв.м.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події.

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