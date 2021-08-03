Біля Харкова згоріла вантажівка з зерном, водій загинув (фото)
Автомобіль перекинувся під час вивантаження зерна
На Харківщині через загоряння вантажівки із зерном загинув водій.
Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, сьогодні на території зернотоку сільськогосподарського підприємства в смт. Кегичівка Харківської області, загорівся автомобіль «ГАЗ».
«Під час вивантаження зерна сталось перекидання вантажного автомобілю з зерном на бік, внаслідок чого сталося пошкодження газового обладнання з подальшим займанням», – ідеться в повідомленні.
У пожежі загинув водій транспортного засобу.
У ДСНС зазначають, що на момент прибуття вогнеборців горіла кабіна вантажівки на площі 15 кв.м.
Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події.