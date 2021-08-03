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    Біля Харкова згоріла вантажівка з зерном, водій загинув (фото)

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    Біля Харкова згоріла вантажівка з зерном, водій загинув (фото)
    Фото ДСНС Харківщини

    Автомобіль перекинувся під час вивантаження зерна

    На Харківщині через загоряння вантажівки із зерном загинув водій.

    Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, сьогодні на території зернотоку сільськогосподарського підприємства в смт. Кегичівка Харківської області, загорівся автомобіль «ГАЗ».

    «Під час вивантаження зерна сталось перекидання вантажного автомобілю з зерном на бік, внаслідок чого сталося пошкодження газового обладнання з подальшим займанням», – ідеться в повідомленні.

    У пожежі загинув водій транспортного засобу.

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    Фото ДСНС Харківщини
    Фото ДСНС Харківщини

    У ДСНС зазначають, що на момент прибуття вогнеборців горіла кабіна вантажівки на площі 15 кв.м.

    Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події.

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    Теги: газ ДСНС вантажівки водій автомобіль
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    Біля Харкова згоріла вантажівка з зерном, водій загинув (фото)