Шмигаль доручив відновити роботу комітету з призначення керівників
«Впровадження корпоративної реформи є одним із головних завдань Мінекономіки» – Шмигаль
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив відновити роботу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.
Про це доручення Мінекономіки він повідомив у Telegram.
Шмигаль підкреслив, що впровадження корпоративної реформи є одним із головних завдань Мінекономіки. Він доручив новопризначеному першому віцепрем'єр міністру – міністру економіки Олексієві Любченку відновити роботу комітету з призначень.
Нинішній склад комітету з призначень розпочав свою роботу в 2018 році. До його складу входять міністр економіки, міністр фінансів та (в залежності від держкомпанії) міністр, який очолює орган управління або галузевого міністра, а також чотирьох незалежних членів.
Незалежними членами комітету є Джейсон Пеллмар (голова регіонального представництва МФК в Україні, Білорусі та Молдові), Маттео Патроне (керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу), Йоста Люнгман (постійний представник МВФ в Україні) та Марчін Свєнчицький (бізнес-омбудсмен).
Комітет очолює Джейсон Пеллмар. Рішення комітету приймаються голосами відповідних міністрів (або їх заступників), тоді як незалежні члени мають лише право дорадчого голосу, врахування якого не є обов’язковим.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що епоха бідності в Україні закінчиться тоді, коли всі будуть платити податки і пройде повна дерегуляція.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка почала відновлюватися від кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусу. За словами прем’єра, за перші чотири місяця цього року економіка продемонструвала позитивні тренди.