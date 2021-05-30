Незалежні члени комітету припинили свою роботу наприкінці квітня після того, як Кабмін змінив керівництво «Нафтогазу»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив відновити роботу комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

Про це доручення Мінекономіки він повідомив у Telegram.

Шмигаль підкреслив, що впровадження корпоративної реформи є одним із головних завдань Мінекономіки. Він доручив новопризначеному першому віцепрем'єр міністру – міністру економіки Олексієві Любченку відновити роботу комітету з призначень.

Нинішній склад комітету з призначень розпочав свою роботу в 2018 році. До його складу входять міністр економіки, міністр фінансів та (в залежності від держкомпанії) міністр, який очолює орган управління або галузевого міністра, а також чотирьох незалежних членів.

Незалежними членами комітету є Джейсон Пеллмар (голова регіонального представництва МФК в Україні, Білорусі та Молдові), Маттео Патроне (керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу), Йоста Люнгман (постійний представник МВФ в Україні) та Марчін Свєнчицький (бізнес-омбудсмен).

Комітет очолює Джейсон Пеллмар. Рішення комітету приймаються голосами відповідних міністрів (або їх заступників), тоді як незалежні члени мають лише право дорадчого голосу, врахування якого не є обов’язковим.

Незалежні члени комітету припинили свою роботу наприкінці квітня після того, як Кабмін змінив керівництво »Нафтогазу». Тоді вони заявили, що припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов’язання уряду поважати інститути корпоративного управління.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що епоха бідності в Україні закінчиться тоді, коли всі будуть платити податки і пройде повна дерегуляція.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка почала відновлюватися від кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусу. За словами прем’єра, за перші чотири місяця цього року економіка продемонструвала позитивні тренди.