Коли закінчиться епоха бідності? Зеленський назвав головну умову

в період виборчої кампанії у 2019 році обіцяв українцям завершення епохи бідності дуже скоро

Володимир Зеленський в період виборчої кампанії у 2019 році обіцяв українцям завершення епохи бідності дуже скоро

Зеленський заявив, що має намір завершити «епоху корупції» до кінця своєї каденції

Епоха бідності в Україні закінчиться тоді, коли всі будуть платити податки і пройде повна дерегуляція, вважає президент Володимир Зеленський. Про це він розповів сьогодні на пресконференції.

«Епоха бідності – це найскладніше. Тому що те, що я сказав до цього, це залежить від моєї волі, а далі це підтримка правоохоронців. Що стосується бідності, то це не просто, не все залежить від мене. Скажу чесно: тисну на уряд, щоб збільшували і «мінімалку», і пенсії. З іншого боку, економіка розвивається не дуже добре. Епоха бідності завершиться тоді, коли всі будуть платити податки, коли буде дерегуляція, коли держава буде максимально діджиталізована. Усе це буде», - сказав він.

Також Зеленський заявив, що має намір завершити «епоху корупції» до кінця своєї каденції.

«Про корупцію, ми чистимо вертикалі, побудовані великим бізнесом, назвемо їх так, тому що вони не олігархи, поки немає наших законів. Ці вертикалі в кожній інституції нашої держави... в кожному міністерстві, в парламенті, великий вплив цих людей. Я вважаю, що ми почали закінчення цієї епохи. І я точно її закінчу», – заявив президент.

Також він заявив про закінчення «епохи Медведчука».

«Це частина програми суспільства. Вважаю, що епоха Медведчука закінчується», – сказав Зеленський, відповідаючи на питання про виконання своєї передвиборної програми, хоча в ній цього не було.

Також в ході пресконференції назвав свої головні пріоритети: країна без олігархів, без війни і беззаконня.

У ході спілкування із ЗМІ Зеленський показав журналістам своє листування з фігуранткою справи про вбивство Шеремета.

Як відомо, 20 травня опівдні президент Володимир Зеленський зібрав велику пресконференцію з нагоди другої річниці з дня інавгурації. Він зустрівся з журналістами на території авіаційного заводу «Антонов».

Як повідомила журналістка «Главкому», біля входу прийшов мітинг «Демсокири». Активісти розмістили на парканах банери з написом «Єрмака – до Сибіру» та «Досить брехні!».

За попередньою інформацією, захід триватиме до трьох годин – Зеленський планує відвідати сьогодні позачергове засідання Ради, яке розпочнеться о 16 годині.

Сьогоднішня велика пресконференція Зеленського є вже третьою за рахунком за час його перебування на посаді президента.

У минулому році захід проходив під відкритим небом в парковій частині Маріїнського палацу і тривав близько трьох годин. Кількість учасників тоді також обмежили - по одному журналісту і фотографу від кожного ЗМІ. Причому деяким журналістам відмовили в акредитації.

Два роки тому, у 2019-му, відбулась інавгурація Зеленського.



