Ляшко зібрався переглянути індикатори «зеленої» зони

На думку міністра, зміни потрібні, щоб їздити до Європи без Covid-паспортів

Україна планує переглянути індикатори для визначення «зелених» карантинних зон. Про це у суботу, 29 травня, під час зустрічі з журналістами повідомив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко, інформує «Українська правда».

«Ми змінимо індикатори (зеленої зони – УП), які будуть відображати ті, що є в Європейському Союзі. Бо якщо країна перейде в зелену зону, зелений рівень епідемічної небезпеки, це буде свідченням того, що ми навіть без паспортів вакцинації можемо відвідувати країни ЄС. Тобто це те, до чого ми повинні рухатись», – розповів урядовець .

Також за словами Ляшка, «зелена» зона має бути встановлена не на території області, як це відбувається нині, а на території всієї країни.

Як уже повідомлялось, всі регіони країни станом на суботу, 29 травня, наразі офіційно перебувають у «жовтій» зоні карантину. При цьому Київ та ще шість регіонів країни повністю або частково відповідають показникам «зеленої» зони.