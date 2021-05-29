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    Ляшко зібрався переглянути індикатори «зеленої» зони

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    Міністр охорони здоровʼя хоче мати індикатори як в ЄС <br /> - Ляшко зібрався переглянути індикатори «зеленої» зони

    Міністр охорони здоровʼя хоче мати індикатори як в ЄС

    Ілюстративне фото

    На думку міністра, зміни потрібні, щоб їздити до Європи без Covid-паспортів

    Україна планує переглянути індикатори для визначення «зелених» карантинних зон. Про це у суботу, 29 травня, під час зустрічі з журналістами повідомив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко, інформує «Українська правда».

    «Ми змінимо індикатори (зеленої зони – УП), які будуть відображати ті, що є в Європейському Союзі. Бо якщо країна перейде в зелену зону, зелений рівень епідемічної небезпеки, це буде свідченням того, що ми навіть без паспортів вакцинації можемо відвідувати країни ЄС. Тобто це те, до чого ми повинні рухатись», – розповів урядовець .

    Також за словами Ляшка, «зелена» зона має бути встановлена не на території області, як це відбувається нині, а на території всієї країни.

    Як уже повідомлялось, всі регіони країни станом на суботу, 29 травня, наразі офіційно перебувають у «жовтій» зоні карантину. При цьому Київ та ще шість регіонів країни повністю або частково відповідають показникам «зеленої» зони.

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    Теги: ЄС Київ міністр Греція Українська правда Україна кордон коронавірус Віктор Ляшко
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    Ляшко зібрався переглянути індикатори «зеленої» зони