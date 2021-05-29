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    Глава МОЗ спрогнозував стабілізацію ситуації з коронавірусом в Україні

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    На літній період в Україні прогнозується стабілізація епідситуації - Глава МОЗ спрогнозував стабілізацію ситуації з коронавірусом в Україні
    На літній період в Україні прогнозується стабілізація епідситуації
    Фото: УП

    В Україні будуть визначені лікарні, куди госпіталізуватимуть першочергово при коронавірусній хворобі

    На літо прогнозується стабілізація епідситуації, цей час буде використаний для підготовки до осені. Про це у суботу сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

    «У нас на літній період прогнозується стабілізація епідситуації, і ми літній період повинні використати для підготовки систем додатково на реагування на потенційні спалахи восени і для вакцинації великої кількості людей, щоб запобігти цьому спалаху», – сказав Ляшко.

    Він пояснив, що будуть визначені лікарні, куди госпіталізуватимуть першочергово при коронавірусній хворобі. Ці лікарні, за словами Ляшка, мають бути стовідсотково забезпечені киснем - централізовано або з кисневих станцій.

    За словами міністра, така мережа спочатку була сформована НСЗУ, яка відслідковувала маршрути пацієнтів, МОЗ уже провело перемовини з кожним регіоном, відкоригували механізми формування такої мережі, і наступного тижня затвердять їх.

    Очільник МОЗ додав, що кошти, які були виділені на забезпечення лікарень кисневими концентраторами, не всі були витрачені до 1 червня, частина їх буде перенаправлена на усунення недоліків у кисневому забезпеченні у визначених лікарнях.

    «Наразі не використано 70 млн грн», – сказав Ляшко.

    Зазначимо, Ляшко зібрався переглянути індикатори «зеленої» зони.

    Як уже повідомлялось, всі регіони країни станом на суботу, 29 травня, наразі офіційно перебувають у «жовтій» зоні карантину. При цьому Київ та ще шість регіонів країни повністю або частково відповідають показникам «зеленої» зони.

    Також МОЗ скасовує тестування після повернення з Туреччини.

    До слова, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр відкрився о 10:00. І вже о цій порі біля входу вишикувалась величезна черга.

    Як повідомлялося, за минулу добу 28 травня проти Covid-19 в Україні щеплено 16815 осіб, загальна кількість щеплених першою дозою вакцини збільшилася до 1008857.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Україна епідемія коронавірус Віктор Ляшко
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    Глава МОЗ спрогнозував стабілізацію ситуації з коронавірусом в Україні