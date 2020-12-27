Шмигаль назвав кількість отримувачів восьмитисячної компенсації

На допомогу від держави розраховує 354 тисячі підприємців та найманих працівників

Пенсійний фонд цього тижня розпочав виплати 8 тисяч грн матеріальної допомоги від держави для ФОПів та найманих працівників. Як повідомив у Facebook премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, станом на 24 грудня на ці потреби було спрямовано 2,8 млрд грн для понад 354 тисяч отримувачів.

«Реєстрація заявок для отримання одноразової матеріальної допомоги для тих людей, чия господарська діяльність буде припинена внаслідок посиленого карантину у січні, триватиме до 31 грудня. Закликаю підприємців та звичайних працівників подавати заявки, щоб усі змогли отримати такі виплати», – також написав премʼєр.

Як повідомлялося раніше, матеріальну допомогу у 8 тис. грн підприємцям і найманим працівникам через карантинні обмеження у січні планують почати виплачувати ще до Нового року – з 22 грудня.

Також стало відомо, що за перші два дні на отримання одноразової допомоги фізособам-підприємцям і найманим працівникам зареєструвалося 120 тисяч українців, в основному це фізичні особи-підприємці, тобто ФОПи.