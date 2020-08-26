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    Уряд посилив карантин у «зелених» зонах: що заборонено

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    Дискотеки тепер під забороною - Уряд посилив карантин у «зелених» зонах: що заборонено
    Дискотеки тепер під забороною

    Посилення обмежень ініційоване міністерством охорони здоров’я

    Уряд України під час засідання 26 серпня ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень у зелених зонах епідеміологічної небезпеки.

    Як доповів міністр Максим Степанов, у зелених зонах забороняється:

    • Проведення дискотек
    • Робота розважальних закладів
    • Робота закладів громадського харчування із організацією дозвілля
    • Проведення концертів (окрім закладів культури і тих, для кого така діяльність є основною протягом року).

    Розподіл населених пунктів за зонами епіднебезпеки робить Державна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, спираючись на низку критеріїв.

    20 серпня Кабінет міністрів України оновив розподіл областей відповідно до кольорових зон карантину

    Додамо, що сьогодні уряд також закрив українські кордони для іноземців, за винятком кількох категорій. 

    26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      110085
    • Хворіють
      54277
    • Одужали
      53454
    • Померли
      23544

    В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків Covid-19, з них за добу – 1 670.

     

    карантин
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