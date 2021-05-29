Білорусь обмежує імпорт товарів з України: опубліковано перелік
Імпорт у Білорусь окремих видів товарів з України здійснюватиметься за разовими ліцензіями
Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Їхній перелік з’явився на національному правовому порталі.
У документі зазначається, що основна його частина набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування і діятиме пів року (6 місяців), а імпорт у Білорусь окремих видів товарів з України здійснюється за разовими ліцензіями. Видавати такі ліцензії уповноважене Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі за погодженням з державними органами та іншими організаціями.
Режим індивідуального ліцензування торкнеться наступних груп товарів:
- кондитерські вироби з цукру, шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао;
- фруктові та овочеві соки;
- пиво;
- плити деревостружкові та деревоволокнисті;
- шпалери та аналогічні настінні покриття;
- туалетний папір та окремі види картонної та паперового упаковування;
- будівельна цегла з кераміки, керамічна плитка, скляні ампули, радіатори та інші вироби та їх частини з чорних металів;
- сільськогосподарські машини для обробки ґрунту;
- пральні машини;
- меблі та їх частини.
У Міністерстві економіки України наголосили, що «такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними».
«Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі», – пояснили в Мінекономіки.
Крім того, заступник голови МЗС Білорусі звинуватив Україну в тому, що вона «останнім часом систематично порушує режим вільної торгівлі, який прописаний в Законі про зону вільної торгівлі СНД».
Білорусь запровадила на шість місяців режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів 26 травня.
Тим часом, Україна і Словаччина домовились активізувати двостороннє співробітництво. «Ми узгодили необхідність активізації нашого двостороннього співробітництва. Проведення чергового п'ятого засідання українсько-словацької змішаної комісії з питань економічного, промислового, науково-технічного співробітництва стане важливим кроком в оцінці стану торгівлі між нашими країнами», – сказав прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.
Крім того, сторони домовилися максимально використати транзитний потенціал країн.
Також Шмигаль зазначив, що для обох країн важливим є запровадження спільного прикордонного та митного контролю на кордоні.
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