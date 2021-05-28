Держдеп просить Конгрес США виділити Україні понад $250 млн допомоги
Конгрес США може внести зміни до бюджету на 2022 фінансовий рік
Допомога з боку США посилить можливості України в частині протидії агресії з боку Росії, відзначили у Державному департаменті
Державний департамент США запросив у Конгресу 255 млн доларів на 2022 фінансовий рік для допомоги Україні, зокрема, для протидії російській агресії.
«Допомога з боку США посилить можливості України в частині протидії агресії з боку Росії. Дане фінансування прискорить процес реформ по боротьбі з корупцією, підвищить прозорість і підзвітність, в тому числі за рахунок розширення кола ініціатив в галузі електронного управління, а також сприятиме реформуванню інститутів, що необхідно для європейської інтеграції країни», – йдеться в бюджетному запиті американського відомства.
При цьому частина американської допомоги повинна сприяти «поліпшенню ділового клімату і торгового потенціалу України, зміцненню її аграрного сектора, підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії «Нафтогаз» і підвищенню її енергоефективності».
Також частина коштів повинна сприяти поліпшенню системи охорони здоров'я України.
«Програми також будуть підтримувати зусилля по досягненню миру і примирення, включаючи роботу з окупованими територіями, в тому числі через водопостачання та інфраструктуру, зміцнення участі громад, управління та економічну стійкість», – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується, що допомога США розглядає підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для забезпечення безпеки кордону України за допомогою міжнародних спостерігачів та обладнання для спостереження.
Нагадаємо, у квітні Конгрес США схвалив додаткові $150 млн військової допомоги Україні.
Раніше глава Пентагону пообіцяв Україні підтримку в питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.
Також міністр оборони США повідомляв, що Конгрес схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки.
Джерело: РБК-Україна