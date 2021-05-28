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    Держдеп просить Конгрес США виділити Україні понад $250 млн допомоги

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    Конгрес США може внести зміни до бюджету на 2022 фінансовий рік - Держдеп просить Конгрес США виділити Україні понад $250 млн допомоги

    Конгрес США може внести зміни до бюджету на 2022 фінансовий рік

    Фото з відкритих джерел

    Допомога з боку США посилить можливості України в частині протидії агресії з боку Росії, відзначили у Державному департаменті

    Державний департамент США запросив у Конгресу 255 млн доларів на 2022 фінансовий рік для допомоги Україні, зокрема, для протидії російській агресії.

    «Допомога з боку США посилить можливості України в частині протидії агресії з боку Росії. Дане фінансування прискорить процес реформ по боротьбі з корупцією, підвищить прозорість і підзвітність, в тому числі за рахунок розширення кола ініціатив в галузі електронного управління, а також сприятиме реформуванню інститутів, що необхідно для європейської інтеграції країни», – йдеться в бюджетному запиті американського відомства.

    При цьому частина американської допомоги повинна сприяти «поліпшенню ділового клімату і торгового потенціалу України, зміцненню її аграрного сектора, підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії «Нафтогаз» і підвищенню її енергоефективності».

    Також частина коштів повинна сприяти поліпшенню системи охорони здоров'я України.

    «Програми також будуть підтримувати зусилля по досягненню миру і примирення, включаючи роботу з окупованими територіями, в тому числі через водопостачання та інфраструктуру, зміцнення участі громад, управління та економічну стійкість», – йдеться у повідомленні.

    При цьому наголошується, що допомога США розглядає підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для забезпечення безпеки кордону України за допомогою міжнародних спостерігачів та обладнання для спостереження.

    Нагадаємо, у квітні Конгрес США схвалив додаткові $150 млн військової допомоги Україні.

    Раніше глава Пентагону пообіцяв Україні підтримку в питаннях територіальної цілісності та захисту від російської агресії.

    Також міністр оборони США повідомляв, що Конгрес схвалив перший транш допомоги в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки.

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    Джерело: РБК-Україна

    Теги: США економіка гроші фінансування Україна фінанси Держдепартамент США
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    Держдеп просить Конгрес США виділити Україні понад $250 млн допомоги