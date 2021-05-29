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    МЗС обіцяє допомогти бізнесу, який постраждає від білоруських санкцій

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    Білорусь обмежила імпорт українських товарів - МЗС обіцяє допомогти бізнесу, який постраждає від білоруських санкцій
    Білорусь обмежила імпорт українських товарів

    Українська влада була готова до того, що «Білорусь зробить щось у відповідь»

    У разі введення білоруською владою санкцій проти українських компаній МЗС України допоможе знайти альтернативні ринки збуту.

    Як заявив ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, постраждалим компаніям потрібно звернутися до МЗС.

    «Ми безумовно прораховували, що Білорусь зробить щось у відповідь. Безумовно, ми були готові до цього сценарію. Хочу сказати, що будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, повинна звернутися в МЗС і ми разом з торговим представником України знайдемо альтернативний ринок продажу її товарів», – сказав міністр.

    Нагадаємо, що Білорусь обмежила імпорт українських товарів. Так, Мінськ запровадив режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.

    Згодом Білорусь назвала умови для відновлення вільної торгівлі з Україною.

    Натомість Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка.

    Разом з тим ЄС обіцяє Білорусі підтримку, якщо піде демократичним шляхом.

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    Теги: МЗС Білорусь економіка гроші імпорт бізнес Україна Дмитро Кулеба
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    МЗС обіцяє допомогти бізнесу, який постраждає від білоруських санкцій