Штучною борговою кризою влада України зупиняє розвиток зеленої енергетики, – Wind Europe

Вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець»

Українська влада не виконує свої зобов’язання перед інвесторами в «зелену» енергетику, що негативно позначиться на розвитку галузі ВДЕ та надходження інвестицій в країну. Про це заявив речник Wind Europe Іван Пінеда в інтерв’ю «Главкому».

Він нагадав, що уряд підписав з інвесторами у «зелену» енергетику Меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким інвестори погодились на зниження «зелених» тарифів для діючих та нових вітрових і сонячних електростанцій, а уряд зобов’язався забезпечити 100% виплат за вироблену електроенергію з альтернативних джерел та погасити борги перед виробниками. Зокрема, 40% боргів повинні бути погашені до кінця 2020 року.

Проте, за його словами, уряд свої зобов’язання не виконує. «Хоча ставки тарифів були знижені ще 1 серпня 2020 року, уряду вдалося повністю оплатити тільки електроенергію з відновлюваних джерел, поставлену в серпні 2020 року (за вересень рівень розрахунків також досяг 100% – ред.), в той час, як накопичені борги ще не виплачені», – розповів Пінеда.

На його думку, це матиме негативні наслідки для розвитку галузі ВДЕ в Україні, яка могла б зменшити рівень економічного падіння під час нинішньої кризи.

«Наслідки будуть відчуватися ще довго. Україна – це країна з величезним потенціалом відновлюваних джерел енергії, і безпечні умови для інвестицій у вітроенергетику могли б стати хорошою стратегією для компенсації економічного спаду», – вважає Пінеда.

Він також наголосив, що це стане поганим сигналом для інвесторів, які відмовляться вкладати в країну, де не виконуються норми законодавства.

«Фінансова стабілізація ринку електроенергії та відновлення платежів за енергію, що поставляється з відновлюваних джерел, мають вирішальне значення для відновлення репутації в очах іноземних інвесторів і збільшення інвестицій в різні сектори економіки», – наголосив Пінеда.

Як повідомлялося, в червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою прийнятого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення зеленого тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути сплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК «Укренерго» після надання держгарантій компанії.

Станом на кінець листопада, за даними «Гарантованого покупця», за серпень-вересень виплачено 100% суми, за жовтень – всього 33,6%. Одночасно зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається.

17 листопада Верховна Рада України підтримала законопроект №4119 «Про внесення змін у Державний бюджет на 2019», в якому, зокрема мова йде про надання державних гарантій компанії «Укренерго» для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. 26 листопада законопроєкт підписав президент України Володимир Зеленський.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії, не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в зеленій енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.