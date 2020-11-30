Рада на цьому тижні не буде розглядати держбюджет – Разумков

Держбюджет-2021 можуть розглянути на позачерговому засіданні парламенту

Верховна Рада не зможе розглянути законопроект про державний бюджет-2021 на цьому тижні, бо документ надійшов до парламенту зі значним запізненням. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Бюджет до нас надійшов із серйозною затримкою. Згідно з діючим законодавством і здоровим глуздом, народні депутати мають ознайомитися із документом, і на цьому тижні ми його розглянути не встигаємо», – цитує Разумкова РБК-Україна.

Разумков зазначив, що документ можуть розглянути на позачерговому засіданні парламенту.

«Ми його будемо розглядати або на наступному пленарному тижні, або на наступному позачерговому засіданні, якщо будемо бачити підтримку», - сказав спікер.

Раніше голова фракції Слуга народу Давід Арахамия заявив, що державний бюджет на 2021 рік буде ухвалений Верховною Радою наприкінці цього тижня або на наступному.

26 листопада Кабінет міністрів погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік і передав його на розгляд парламенту.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. Проект Бюджету-2021 погоджено з МВФ.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні.