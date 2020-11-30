МОЗ проігнорував усі звернення столичної влади. Кличко вимагає відповіді від Шмигаля

Кличко наголосив, що потрібна злагодженість дій усіх гілок влади та структур, а не тільки розмови про локдаун

Київський міський голова Віталій Кличко вимагає від уряду вирішити з прийомом відомчими медичними закладами столиці хворих на коронавірус киян. Про це мер заявив під час онлайн-брифінгу.

«У мене кілька головних питань до урядовців: чому не можна використати пристосовану медичну базу відомчих медзакладів, розташованих у столиці? І приймати в них хворих на коронавірус киян? Чому не надають у повному обсязі іншу невідкладну допомогу киянам у відомчих закладах, медзакладах Академії медичних наук та МОЗ? Чому комунальні заклади, що уклали угоду з Національною службою здоров’я України про надання допомоги хворим на коронавірус, досі не отримують належного фінансування?!» – наголосив Кличко.

Він зазначив, що, оскільки МОЗ проігнорував всі звернення міської влади, то тепер місто офіційно звертається до прем’єр-міністра.

«Як ви знаєте, я неодноразово звертався до уряду та Міністерства охорони здоров’я надати можливість для лікування хворих на Covid-19 киян у відомчих лікарнях та медзакладах Академії медичних наук України. Це, нагадаю, загалом 11 тисяч ліжок і кваліфікований медперсонал. А ми досі чуємо про плани облаштування мобільних госпіталів», – підкреслив Кличко.

Мер також нагадав, що місто самотужки підготувало понад 4,5 тисяч ліжок у комунальних закладах для надання допомоги хворим на коронавірус та продовжує надавати невідкладну допомогу іншим пацієнтам.

Із резервного фонду бюджету столиці виділено понад 385 млн грн на боротьбу з поширенням вірусу.

Також Київ виділив майже 1 мільярд гривень на доплати медичним працівникам міста.

«Ситуація складна. І сьогодні найголовніше – чітка логістика, план і злагодженість дій усіх гілок влади та всіх структур, а не тільки розмови про локдаун. Бо вірус стрімко розповзається, бо госпіталізованих все більше і все менше ліжок в лікарнях. І є проблема з киснем та інші виклики. Потрібно всі ці питання вирішувати», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 29 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1460 людей. Це на 280 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 28 листопада було 1740 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 70478 випадків захворювання на Covid-19.

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