Іван Пінеда: Інвестори зеленої енергетики виконали зобов'язання, а держава – ні

Представник Wind Europe про наслідки скорочення зелених тарифів «заднім числом»

Зелена енергетика – одна із стратегічно важливих галузей, яка дозволить державам членам ЄС реалізувати умови Зеленого угоди, але також це важливий елемент виходу з економічної кризи, яка накрила світ у зв'язку з пандемією. Тому скорочення зелених тарифів «заднім числом», що спостерігається в Україні, і конфлікт з виробниками енергії з відновлюваних джерел є неприпустимим. Так вважає керівник служби зв'язків з громадськістю міжнародної організації Wind Europe Іван Пінеда, яка налічує понад 400 членів і займається просуванням чистої енергії в Європі.

Що означає криза в секторі зеленої енергетики в Україні для іноземних інвесторів, з точки зору їх зацікавленості в інвестуванні в економіку країни? Чи повірить вони в гарантії президента на майбутнє?

Ми спостерігаємо вже протягом року кризу в секторі відновлюваної енергетики України. Він почався з того часу, коли у вересні 2019 року деякі депутати заговорили про необхідність ретроспективного зниження зелених тарифів. Мовляв, тариф для сонячної та вітрової енергії занадто високий, в той час як країна знаходиться в складній економічній ситуації. Переговори між сектором (представленим двома провідними галузевими асоціаціями, включаючи Українську вітроенергетичну асоціацію) і урядом тривали майже дев’ять місяців і завершилися підписанням Меморандуму про взаєморозуміння, розробленого в процесі посередництва в рамках Центру вирішення спорів і переговорів Енергетичного співтовариства. Меморандум про взаєморозуміння включає в себе взаємні зобов'язання уряду і сектору відновлювальних джерел енергії зі зниження зелених тарифів для діючих та нових вітрових і сонячних електростанцій. У свою чергу, уряд погодився виплатити всі існуючі борги перед вітровими і сонячними станціями (на момент підписання Меморандуму борг складав близько 558,5 млн євро), а також забезпечити повні і своєчасні виплати виробникам енергії з відновлювальних джерел. Зокрема, 40% боргів повинні бути погашені в четвертому кварталі 2020 року. Хоча ставки тарифів були знижені ще 1 серпня 2020 року, уряду вдалося повністю оплатити тільки електроенергію з відновлюваних джерел, поставлену в серпні 2020 року (за вересень рівень розрахунків також досяг 100% - ред.), в той час, як накопичені борги ще не виплачені.

Наскільки реальною є криза і які можливі рішення? Як президенту і його команді відновити довіру іноземних інвесторів до зеленої енергетики та інших секторів економіки?

Це зробити реально. Фінансова стабілізація ринку електроенергії та відновлення платежів за енергію, що поставляється з відновлюваних джерел, мають вирішальне значення для відновлення репутації в очах іноземних інвесторів і збільшення інвестицій в різні сектори економіки.

Існують такі інструменти погашення існуючої заборгованості перед виробниками ВДЕ в Україні:

Випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП); Надання державних гарантій НПК «Укренерго» для залучення позик національних і міжнародних фінансових організацій для виконання своїх боргових зобов'язань на ринку відновлюваної електроенергії; Розміщення спеціальних засобів в бюджеті України на 2021 рік; Щоб впоратися з фінансовою кризою на ринку електроенергії, держава повинна збалансувати фінансовий стан ДП «Гарантований покупець» і скоротити ПСО (ліквідувати перехресне субсидіювання на ринку електроенергії – ред.).

Яких подій в українському секторі «зеленої» енергетики ви очікуєте в найближчому майбутньому? Деякі інвестори заявили, що звертаються до міжнародних судів. Можливо, Україні доведеться заплатити величезні штрафи за невиконання зобов'язань?

Ми побачимо уповільнення встановлення нових електростанцій ВДЕ в порівнянні з тим, що ми очікували рік або два тому. Проєктів буде менше, і інвесторами буде потрібно більше часу, щоб знайти прийнятні умови фінансування в банках.

Інвестори у відновлювані джерела енергії можуть судитися з Україною в міжнародних інвестиційних арбітражах. В Іспанії, наприклад, інвестори подали в суд на країну, і це коштувало їй майже 10 мільярдів євро. Зрештою, уряд Іспанії погодився надати механізм підтримки для цих проєктів, якщо вони відмовляться від своїх позовів. Сподіваємося, що виконавча і законодавча влада України ухвалить відповідні рішення щодо виходу з кризи.

Чи згодні ви з твердженням, що поведінка уряду щодо інвесторів в сектор відновлюваної енергетики є свого роду маркером для ЄС і іноземного бізнесу щодо того, як Україна просунулася в плані реформ і демократичних процесів?

Сумно бачити, що навіть після того, як інвестори у альтернативні джерела енергії виконали свої зобов'язання після зниження зелених тарифів, уряд не виконує свої зобов'язання щодо повної і своєчасної оплати «зеленої» електроенергії, яка зараз виробляється, і також щодо погашення раніше накопичених боргів. Наслідки будуть відчуватися ще довго. Україна – це країна з величезним потенціалом відновлюваних джерел енергії, і безпечні умови для інвестицій у вітроенергетику могли б стати хорошою стратегією для компенсації економічного спаду. Європейський Союз визначив відновлювані джерела енергії, як одну з основ у відновленні економік після пандемії Covid-19.

Ви бачили аналогічну ситуацію в інших країнах Європи? Який може бути реакція європейської спільноти?

Ми не спостерігали ретроспективних або якихось раптових змін в підтримці відновлюваних джерел енергії з 2013 року (коли це сталося в Іспанії і Румунії). Нова редакція Директиви про відновлювані джерела енергії (2018 р.) забороняє такі зміни державам-членам ЄС.

Каріна Гроніна, для «Главкома»