Скандал із відбудовою Гостомеля. Інформація зникла, після того, як нею зацікавилися журналісти

Один із «підрядників» взагалі постійно проживає в Донецьку і раніше долучався до надання допомоги окупантам

Інформація про проплати Гостомельської селищної військової адміністрації зникла з державного порталу публічних фінансів після того, як журналісти виявили серед контрагентів низку підставних отримувачів коштів. Про це повідомляє Bihus.Info.

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Йдеться про виконання робіт по відбудові селища, яке сильно постраждало під час боїв і російської окупації у лютому-березні 2022-го. Виявилося, що за левову частку робіт кошти з бюджету отримували фізичні особи-підприємці, які насправді цим не займалися. Більше того, журналістам вдалося встановити, що щонайменше один з «підрядників» взагалі постійно проживає в тимчасово окупованому Донецьку і, за інформацією з соціальних мереж, раніше долучався до надання допомоги окупантам.

Підряди ці підставні особи отримували не на конкурсній основі, чиновники підписували з ними прямі договори. Але у самій селищній військовій адміністрації журналістам заявили, що тут не перевіряли підприємців перед укладанням договорів і що ті нібито приходили і пропонували свої послуги за власною ініціативою. На наступний день після розмови з посадовцями з держпорталу, де міститься інформація про використання бюджетних коштів, зникли взагалі всі дані про проплати селищної адміністрації.

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Доступна інформація на початку минулого тижня

Станом на 5 червня інформація про проплати відсутня

До слова, відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проєктів країна потребує понад $14 млрд.

Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проєкти.