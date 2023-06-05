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Скандал із відбудовою Гостомеля. Інформація зникла, після того, як нею зацікавилися журналісти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандал із відбудовою Гостомеля. Інформація зникла, після того, як нею зацікавилися журналісти
Гостомель одразу після деокупації
фото ілюстративне

Один із «підрядників» взагалі постійно проживає в Донецьку і раніше долучався до надання допомоги окупантам

Інформація про проплати Гостомельської селищної військової адміністрації зникла з державного порталу публічних фінансів після того, як журналісти виявили серед контрагентів низку підставних отримувачів коштів. Про це повідомляє Bihus.Info.

Йдеться про виконання робіт по відбудові селища, яке сильно постраждало під час боїв і російської окупації у лютому-березні 2022-го. Виявилося, що за левову частку робіт кошти з бюджету отримували фізичні особи-підприємці, які насправді цим не займалися. Більше того, журналістам вдалося встановити, що щонайменше один з «підрядників» взагалі постійно проживає в тимчасово окупованому Донецьку і, за інформацією з соціальних мереж, раніше долучався до надання допомоги окупантам.

Скандал із відбудовою Гостомеля. Інформація зникла, після того, як нею зацікавилися журналісти фото 1

Підряди ці підставні особи отримували не на конкурсній основі, чиновники підписували з ними прямі договори. Але у самій селищній військовій адміністрації журналістам заявили, що тут не перевіряли підприємців перед укладанням договорів і що ті нібито приходили і пропонували свої послуги за власною ініціативою. На наступний день після розмови з посадовцями з держпорталу, де міститься інформація про використання бюджетних коштів, зникли взагалі всі дані про проплати селищної адміністрації.

Доступна інформація на початку минулого тижня
Доступна інформація на початку минулого тижня
Станом на 5 червня інформація про проплати відсутня
Станом на 5 червня інформація про проплати відсутня

До слова, відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проєктів країна потребує понад $14 млрд.

Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проєкти.

Теги: Київщина Гостомель будівництво

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