Відбудова України: які проєкти профінансує Світовий банк
Відновлення України почнеться вже цього року
Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проєкти для відбудови нашої країни. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Шмигаль повідомив, що Україна домовилась зі Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни, що будуть запущені вже зараз. Зокрема це будуть проєкти:
- у сфері енергетики – це проєкт Re-Power на $500 млн;
- у сфері транспортної інфраструктури – Relinc на $585 млн;
- у сфері охорони здоров’я – Heal Ukraine на $368 млн.
«Крім того, у межах Спеціальної програми для реагування на виклики та для відновлення України залучимо додатково $6 млрд від МБРР», – повідомив прем'єр.
Ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проєктів країна потребує понад $14 млрд.
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