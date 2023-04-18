Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Відбудова України: які проєкти профінансує Світовий банк

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відбудова України: які проєкти профінансує Світовий банк
Світовий банк профінансує сферу енергетики, транспортної інфраструктури та охорони здоров'я
фото ілюстративне

Відновлення України почнеться вже цього року

Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проєкти для відбудови нашої країни. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що Україна домовилась зі Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни, що будуть запущені вже зараз. Зокрема це будуть проєкти:

  • у сфері енергетики – це проєкт Re-Power на $500 млн;
  • у сфері транспортної інфраструктури – Relinc на $585 млн;
  • у сфері охорони здоров’я – Heal Ukraine на $368 млн.

«Крім того, у межах Спеціальної програми для реагування на виклики та для відновлення України залучимо додатково $6 млрд від МБРР», – повідомив прем'єр.

Ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проєктів країна потребує понад $14 млрд.

Теги: війна Україна будівництво

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відновлення України почнеться вже цього року
Відновлення України почнеться вже цього року: скільки необхідно коштів
Сьогодні, 17:23
Відбудова України: Євросоюз зіткнувся зі складнощами конфіскації російських активів
Відбудова України: Євросоюз зіткнувся зі складнощами конфіскації російських активів
27 березня, 11:42
Відбудова України: Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків
Відбудова України: Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків
24 березня, 18:12

Економіка

Відбудова України: які проєкти профінансує Світовий банк
Відбудова України: які проєкти профінансує Світовий банк
Україна та Польща домовились про відновлення транзиту зерна
Україна та Польща домовились про відновлення транзиту зерна
Відновлення України почнеться вже цього року: скільки необхідно коштів
Відновлення України почнеться вже цього року: скільки необхідно коштів
Україна має чіткий план дій, щоб не довелось друкувати гроші
Україна має чіткий план дій, щоб не довелось друкувати гроші
Росія блокує «Зернову ініціативу» та використовує їжу як зброю: Україна закликає партнерів втрутитися
Росія блокує «Зернову ініціативу» та використовує їжу як зброю: Україна закликає партнерів втрутитися
Заборона на експорт агропродукції до країн ЄС. Україна оцінила наслідки
Заборона на експорт агропродукції до країн ЄС. Україна оцінила наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
55K
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
21K
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
19K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
12K
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9215
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут

Новини

«До Москви і далі»: розвідка зізналася, куди дістаються українські дрони
Сьогодні, 07:59
ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Вчора, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
16 квiтня, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
16 квiтня, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
16 квiтня, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
16 квiтня, 06:49

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту