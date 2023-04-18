Відновлення України почнеться вже цього року: скільки необхідно коштів

Відновлення України почнеться вже цього року

Глава уряду під час поїздки до США підписав Меморандум із DFC та USAID щодо підтримки залучення інвестицій в Україну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проектів країна потребує понад $14 млрд. Про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.

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Шмигаль повідомив, що під час поїздки до США було підписано Меморандум із DFC та USAID щодо підтримки залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проєктів відновлення й розвитку.

«Одна з ключових тем обговорення під час цього візиту – план відновлення України. Таке відновлення починається вже цього року, і нам потрібно мобілізувати $14,1 млрд для відповідних проектів», – повідомив прем'єр.

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Нагадаємо, відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури.

Також повідомлялося, що Євросоюз зіткнувся зі складнощами конфіскації російських активів.

До слова, триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.